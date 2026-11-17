san marino Strage di cani con le esche tossiche: ammesse oltre dieci parti civili

L'associazione animalista Apas in presidio fuori dal Tribunale. L'85enne imputato respinge le accuse: sentenza lampo attesa il 22 dicembre

È iniziato davanti al Tribunale di San Marino il processo a carico di Giorgio Cellarosi, 85 anni, accusato di aver avvelenato 13 cani con esche tossiche in due episodi, nel 2022 a Montecerreto e nel 2025 a Fiorentino. Tre animali sarebbero morti.

Come riporta la tv di Stato Sammarinese, alla prima udienza sono state ammesse più di dieci parti civili, tra cui i proprietari degli animali, l'Eccellentissima Camera e l'Apas. Proprio l'associazione animalista ha organizzato un sit-in davanti al Palazzo di Giustizia per esprimere solidarietà alle famiglie coinvolte.

L'imputato, presente in aula e difeso dall'avvocato Giuseppe Ragini, si dichiara estraneo alle accuse. Il processo proseguirà il 22 dicembre, quando sono previste l'istruttoria e le conclusioni delle parti. La sentenza potrebbe arrivare prima della fine dell'anno.