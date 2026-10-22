Studentati, a Rimini polemiche sui fondi Pnrr: "Rischio hotel sul lungomare"

Circa 25 miliardi per scuole e alloggi universitari, ma gli studenti contestano i risultati: pochi posti pubblici e costi elevati

Circa 25 miliardi di euro tra fondi nazionali e Pnrr per scuole e studentati, ma per le associazioni studentesche gli investimenti non bastano. Nel mirino anche Rimini, dove sul lungomare è sorto uno studentato che, secondo l'Unione degli universitari, rischia di trasformarsi in futuro in una struttura alberghiera.

La critica riguarda soprattutto il peso dei gestori privati e il costo degli alloggi, che può arrivare a 800 euro per una stanza singola. Il Ministero dell'Università rivendica invece il superamento dell'obiettivo nazionale, con 63.200 posti letto previsti, e precisa che i fondi Pnrr sono destinati al recupero e alla riconversione di edifici esistenti.