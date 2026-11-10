Studentato dell’ex Corderia di Viserba già al completo: assegnati tutti i 29 posti letto

La nuova residenza universitaria accoglie studenti del Campus di Rimini, in gran parte internazionali

È già al completo il nuovo studentato universitario dell’ex Corderia di Viserba. Tutti i 29 posti letto della residenza, gestita da ER.GO – Azienda regionale per il diritto agli studi superiori, sono stati assegnati e la struttura ospita oggi studentesse e studenti iscritti al Campus di Rimini dell’Università di Bologna, in larga parte provenienti dall’estero.

I posti sono stati attribuiti sulla base dei criteri previsti per il diritto allo studio universitario, che tengono conto della condizione economica del nucleo familiare (ISEE) e del merito. La residenza si compone di nove alloggi e di spazi comuni a disposizione degli ospiti.

Lo studentato è stato ricavato dal recupero e dalla riqualificazione dello storico fabbricato d’ingresso delle ex Corderie di Viserba, realizzato nell’ambito del Piano Particolareggiato dell’ex Corderia. Lo scorso luglio, con la consegna delle chiavi, il Comune di Rimini ha preso formalmente in carico l’immobile, affidandone la gestione a ER.GO in vista dell’avvio del nuovo anno accademico. L’intervento ha restituito alla città un edificio di forte valore identitario, adeguato ai più elevati standard di sicurezza, sostenibilità ambientale ed efficienza energetica.

L’alta presenza di studenti internazionali tra gli assegnatari conferma la vocazione del Campus di Rimini, dove quasi la metà dei corsi di laurea e laurea magistrale è erogata in lingua straniera, e la crescente domanda di alloggi a canoni sostenibili da parte della popolazione universitaria. “Il fatto che tutti i posti siano stati assegnati in così poco tempo – dichiara la vicesindaca con delega all’Università Chiara Bellini – ci dice che la strada intrapresa è quella giusta e che il bisogno di alloggi per gli studenti resta forte. Questa residenza è il primo risultato concreto di un modello che mette insieme istituzioni e soggetti privati per realizzare studentati in luoghi ben collegati e serviti, e che stiamo replicando. Penso allo studentato previsto nell’area dell’ex questura di via Ugo Bassi, che potrà ospitare indicativamente un centinaio di camere. A questi interventi pubblici si affiancano le iniziative dei privati che, grazie alle nuove norme urbanistiche già illustrate dal comune e che stanno concludendo proprio in questi mesi il loro iter amministrativo, stanno valutando la conversione di strutture alberghiere dismesse in residenze per studenti. Vogliamo che Rimini sia sempre più una città capace non solo di attrarre studentesse e studenti, ma anche di accoglierli e trattenerli, offrendo loro le condizioni per vivere e studiare bene”.