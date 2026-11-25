SuperEnalotto, sfiorato il 6: a Cattolica vinti oltre 163mila euro

Centrato un 5 da 163.647,11 euro nella ricevitoria Bacco e Tabacco di via Petrarca

Si nasconde ancora il "6" nell'estrazione di SuperEnalotto del cc n. 188 di martedì 24 novembre, con il Jackpot che arriva a 59 milioni di euro in palio per il concorso di domani sera giovedì 26 novembre 2026. È festa però per una persona che ha centrato 1 punto 5 da 163.647,11€. La giocata vincente è stata realizzata a Cattolica presso il punto di vendita Sisal Bacco e Tabacco di Dini Paolo situato in Via Francesco Petrarca, 25.

La combinazione vincente è stata: 19 – 25 – 28 – 45 – 50 – 74 – J 62 – SS 30.

Il concorso SuperEnalotto SuperStar di martedì 24 novembre ha assegnato 370.298 vincite.