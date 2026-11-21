In via dei Mille Suv sbatte contro la recinzione e rimane sospeso sul porto canale, un 40enne alla guida

L'uomo è stato identificato dai Carabinieri di Riccione

È un 40enne pugliese l'uomo alla guida di un Suv Mercedes che è rimasto sospeso sul porto canale di Riccione, dopo un incidente stradale avvenuto in via dei Mille. L'uomo è risultato positivo all'alcol test. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, l'automobile aveva superato la rotatoria con via Palmieri, finendo però per tagliare la strada e finire contromano in un tratto di strada. Il 40enne avrebbe perso il controllo dell'auto, urtando la recinzione di protezione del porto canale. La vettura è poi rimasta sospesa, prima di essere rimossa dai Vigili del Fuoco, ma il conducente del Suv e l'altra persona che era con lui si erano già messe al sicuro.