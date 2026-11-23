Tari, riduzione tariffaria a un'azienda del territorio che dona cibo a fini solidali

Il Comune riconosce una riduzione superiore ai 900 euro sulla tassa rifiuti 2026 per le donazioni effettuate nel 2025 a favore degli enti del Terzo settore

Il Comune ha concesso la riduzione tariffaria sulla Tassa rifiuti a un'azienda del territorio che ha destinato gratuitamente le proprie eccedenze alimentari commestibili a realtà impegnate nella solidarietà e che ha presentato apposita istanza.

Si tratta di una misura prevista dal regolamento comunale (art.16) che riconosce una riduzione del dovuto annuale della Tassa alle attività economiche che contribuiscono a contrastare lo spreco alimentare, cedendo gratuitamente il cibo ancora idoneo al consumo a Enti del Terzo settore (ETS) che lo utilizzano per finalità benefiche, previa presentazione di apposita istanza entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla donazione, con documentazione e dichiarazioni sia del donatore che del ricevente delle quantità cedute gratuitamente.

Con un atto approvato nelle settimane scorse, l'Amministrazione ha riconosciuto una riduzione di un importo superiore ai 900 euro, riferito alle donazioni effettuate nel corso del 2025. Il vantaggio sarà applicato direttamente sulla Tari 2026, attraverso una compensazione nella rata di saldo o di conguaglio, con una riduzione di quanto l'azienda deve versare nell'Invito al pagamento 2026.

Il provvedimento da applicazione a uno strumento in vigore, pensato per chi produce o distribuisce generi alimentari, che si tratti di attività commerciali, industriali, professionali o produttive.

Una misura che ha un duplice obiettivo. Da un lato si riduce la quantità di cibo che finisce tra i rifiuti, favorendo una gestione più sostenibile delle risorse. Dall'altro si sostengono le attività solidali rivolte alle persone in condizioni di bisogno, che possono contare su prodotti recuperati e distribuiti a scopo caritativo. La riduzione fiscale diventa così un riconoscimento concreto per chi sceglie di far parte della rete della solidarietà, trasformando un'eccedenza in una risorsa per la comunità.