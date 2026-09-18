Telecamere e Gps per controllare l’ex compagna: 43enne ai domiciliari

Dopo 11 anni di convivenza e due figlie, l’uomo non avrebbe accettato la fine della relazione

Aveva nascosto microspie, telecamere e gps in auto e in casa per controllare di nascosto l'ex compagna. Per un 43enne di Rimini sono scattati gli arresti domiciliari per maltrattamenti in famiglia e una serie di reati connessi. Come riporta Ansa, giovedì i carabinieri di Riccione hanno eseguito una ordinanza cautelare del gip Raffaele Deflorio, emessa a seguito delle indagini coordinate dal pm Davide Ercolani.

Dopo 11 anni di convivenza e due figlie minori, la relazione era finita, ma l'uomo non si era rassegnato. I litigi e le aggressioni erano iniziati per la gestione delle due bambine ma poi erano sfociati in scenate per la nuova frequentazione della donna. Aggredita fisicamente e verbalmente, la donna era ricorsa diverse volte alle cure dei medici del Pronto soccorso. Inoltre dopo aver presentato denuncia aveva rinvenuto in auto e in casa dei sistemi di sorveglianza telematici utilizzati dall'ex compagno per controllarla. Tra gli episodi più violenti, quello che risale allo scorso luglio quando a seguito di un tamponamento, il 43enne aveva aperto l'auto della ex compagna e l'aveva afferrata per i capelli sbattendole la testa contro la portiera.