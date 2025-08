Università San Marino lancia un concorso per la telemedicina

Sarà premiata la migliore ricerca sui servizi sanità a distanza

L'Università di San Marino ha lanciato un concorso per premiare la migliore ricerca su "Telemedicina per la fragilità", dedicato ai servizi sanitari a distanza attraverso internet e dispositivi digitali. Il bando è aperto a laureati specialistici, magistrali o del vecchio ordinamento in qualsiasi disciplina.

Il Centro di Ricerca e Didattica in Studi Biomedici dell'ateneo sammarinese ha individuato diversi ambiti di approfondimento: dalla telemedicina nelle carceri a quella per pazienti di strutture che seguono disabili e pazienti psichiatrici. Particolare attenzione anche ai dispositivi elettronici che monitorano le malattie croniche segnalando autonomamente ai medici parametri anomali, e alle tecnologie per sviluppare l'autonomia degli anziani.

Le ricerche, che devono essere originali e inedite, possono riguardare anche aspetti giuridici, medico-legali ed economici della telemedicina. Gli elaborati vanno presentati entro il 28 febbraio 2026.

Al vincitore verrà assegnato un premio in denaro e la ricerca sarà pubblicata dall'Università di San Marino. I responsabili scientifici dell'iniziativa sono Nicolò Scuderi, direttore del Centro di Ricerca e Didattica in Studi Biomedici, e Luca Cimino, direttore del corso di alta formazione in Vittimologia Clinica e Forense.