Tennis, al rush finale il Memorial Cristian Cavioli

Quarti per Alberto Maria Mami, opposto ora a Manuel Mazza, ed Enea Vinetti

Entra nella fase decisiva il torneo nazionale Open maschile, il Memorial “Cristian Cavioli”, dotato di un montepremi di 3000 euro che terrà banco sui campi del Tennis Club Viserba fino al 29 agosto.

I primi due giocatori che hanno guadagnato l’accesso ai quarti sono stati Enea Vinettti (Ten Sport Center), che martedì sera ha battuto il beniamino di casa Luca Bartoli, ed Alberto Maria Mami che oggi (dalle 18), nel primo dei quarti di finale, affronta il n.1 del seeding, il 2.1 riminese Manuel Mazza.

Conquista intanto gli ottavi Diego Zanni, portacolori del Tc Viserba, grazie ad un “positivo” ai danni di Alessio Balestrieri.

Tabellone finale, 3° turno: Ettore Rabbito (2.6)-Alessandro Pesaresi (2.8) 6-1, 6-4, Enea Vinetti (2.6)-Alessandro Manco (2.8) 6-3, 6-4, Diego Zanni (2.7)-Alessio Balestrieri (2.6) 6-4, 6-2,

Ottavi: Alberto Maria Mami (2.8)-Alessandro Dragoni (2.5) 6-0, 3-1 e ritiro, Enea Vinetti (2.6)-Luca Bartoli (2.5) 7-5, 7-6 (7).

Intanto è ai nastri di partenza il tabellone a conclusione di 3° nel quale il n.1 del seeding è il 3.1 Elia Lazzeri. Semifinale: Alessandro Casanova (3.2)-Leonardo Capogrossi (3.2) 7-5, 6-3.