Tennis e padel a Pietracuta, "dopo tre mesi mancano ancora i conti della gestione"

Le consigliere Guerra e Mascella contestano la risposta del Comune e chiedono di accedere ai documenti contabili

"Sono passati più di tre mesi dall'interpellanza, ma sul piano economico della gestione degli impianti comunali di tennis e padel di Pietracuta restano ancora diversi punti da chiarire". A sollevare la questione sono le consigliere comunali Sara Guerra e Francesca Mascella, che il 4 agosto avevano presentato dieci domande all'Amministrazione. "La risposta del sindaco è arrivata il 6 novembre, dopo ulteriori sollecitazioni. Tra i dati comunicati figurano 36mila euro oltre Iva al 30 agosto 2026 e 1.800 ore di utilizzo degli impianti. Non è però precisato se quelle somme siano state maturate, incassate o già versate al Comune. Da chiarire anche quale disciplina economica sia stata applicata dopo il superamento della soglia delle 900 ore prevista dagli atti".

Resta inoltre in verifica il versamento della quota contrattuale di 18mila euro da parte di San Leo 2000. Il conto economico separato è ancora in elaborazione, gli indicatori di sostenibilità devono essere verificati e non è disponibile il dettaglio delle spese sostenute. Anche i controlli tra dati Wansport, incassi e riversamenti non sono conclusi. Le consigliere ricordano che il contratto prevedeva rendicontazioni trimestrali su ore, attività ed entrate. "Non contestiamo che una relazione economica conclusiva richieda elaborazioni e verifiche. Ma una cosa sono le valutazioni finali, altra cosa sono i documenti che devono già esistere", sottolineano. Nel frattempo il Comune sta preparando una nuova procedura pubblica, da avviare entro il 31 dicembre 2026. Una scelta che, secondo Guerra e Mascella, richiede ulteriori spiegazioni, visto che i dati economici che avrebbero dovuto orientare il futuro modello gestionale non sono ancora completi.

Le due consigliere presenteranno quindi una richiesta di integrazione della risposta e di accesso agli atti. "Non chiediamo nuovi studi né nuove elaborazioni. Chiediamo semplicemente di poter vedere i documenti da cui derivano i numeri che l'Amministrazione stessa ha comunicato", concludono.