Tennis, Memorial “Cristian Cavioli”: in semifinale Mazza e Vinetti

Al rush finale a Viserba l'Open da 3000 euro di montepremi. Alessandro Casanova vince il tabellone di terza

Rush finale per il torneo nazionale Open maschile, il Memorial “Cristian Cavioli”, dotato di un montepremi di 3000 euro che terrà banco sui campi del Tennis Club Viserba fino al 29 agosto. I primi due giocatori che hanno guadagnato l’accesso alle semifinali sono stati il giovane 2.6 cervese Enea Vinettti (Ten Sport Center), che ha beneficiato del forfait del 2.1 Daniel Bagnolini, testa di serie n.2, ed il 2.1 riminese Manuel Mazza, n.1 del seeding, molto atteso sui campi di casa, che nei quarti ha regolato per 6-1, 6-2 il 2.8 Alberto Maria Mami. Conquistano i quarti anche Diego Zanni (Tc Viserba) e Simone Macchione. Ottavi: Diego Zanni (2.7)-Federico Baldinini (2.5) 4-6, 6-2, 10-8, Simone Macchione (2.4)-Ettore Rabbito (2.6) 7-6 (5), 2-6, 10-3. Oggi dalle 18 gli altri due quarti di finale. Intanto si è concluso il tabellone di 3° con la vittoria di Alessandro Casanova. Il portacolori del Tc Riccione ha battuto in finale per 6-4, 6-3 il 3.1 Elia Lazzeri (n.1), portacolori del Centro Tennis Persiceto. Semifinale: Alessandro Casanova (3.2)-Leonardo Capogrossi (3.2) 7-5, 6-3.