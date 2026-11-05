L'indagine su Bologna Tentarono assalto al caveau di un centro commerciale, l'auto della banda nascosta a Rimini

Tre arresti eseguiti dai Carabinieri

Dal furto di due automobili, un colpo commesso il 3 luglio 2025 a San Lazzaro di Savena nel Bolognese, i carabinieri, ricostruendo i movimenti e i nascondigli delle vetture rubate, due Audi del valore di 150mila euro, hanno individuato tre membri di una banda che, il 16 febbraio 2026, ha tentato un assalto al caveau del centro commerciale Centronova a Castenaso. Come riferisce l'Ansa, si tratta di tre uomini, italiani, di 56, 60 e 62 anni, nei confronti dei quali è stata eseguita una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip. I tre sono indagati, a vario titolo e in concorso, anche per tentato furto aggravato, fabbricazione, detenzione e porto illegale di esplosivi e armi, attentato alla sicurezza dei trasporti, danneggiamento aggravato, ricettazione. Dopo il furto delle auto e anche di uno scooter (mai ritrovato), nella notte del 14 luglio 2025 con un'Audi RS4 hanno tentato un furto al Tecnomat di Bologna e hanno fatto saltare la colonnina self di un'area di servizio a Imola. I primi tre membri della banda, che era composta da sette persone (una è stata denunciata in stato di libertà) dopo accertamenti dei carabinieri in città, concentrati in zona Pilastro, sono stati trovati: importante, per le indagini, è stato il ritrovamento della vettura in un cortile di via Lame. Con l'altra auto rubata, una Audi RS6 i restanti componenti del gruppo, in febbraio, hanno cercato di assaltare, con esplosivo, il caveau del Centronova, stendendo, sulle vie vicine, metri di catene chiodate. In quel caso sono intervenuti carabinieri e polizia. Secondo la ricostruzione delle indagini, si sono poi spostati in Riviera, l'auto è stata nascosta vicino a Rimini. I militari dell'arma, in maggio, hanno avuto riscontri su un possibile nuovo colpo della banda in un centro commerciale in zona Roveri a Bologna: i carabinieri hanno intercettato l'utilitaria in A14, ma il mezzo procedeva a una tale velocità che non è stato possibile fermarlo. Anche in questo caso è stato scoperto il nascondiglio della vettura, in un garage nella periferia nord Bologna, e sono stati intercettati il 56enne, il 60enne e il 62enne. A conclusione delle indagini sono stati sei gli arresti, due i veicoli recuperati e sequestrati: oltre un chilo di esplosivo in polvere, 20 litri di gas, 5 'marmotte', 1 quintale di attrezzatura da demolizione e 75 metri di catene chiodate in ferro.