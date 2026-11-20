Il caso in un locale di viale Tiberio
Timbrava un’ora prima di arrivare al lavoro: responsabile di sala licenziata
Il Tribunale di Rimini respinge il ricorso e conferma il licenziamento per giusta causa: la dipendente condannata anche al pagamento di quasi 6mila euro di spese legali
A cura di Redazione
20 novembre 2026 07:46
Il Tribunale di Rimini conferma il licenziamento per giusta causa di una dipendente di un ristorante di viale Tiberio. La donna avrebbe registrato più volte l’ingresso alle 17, arrivando però sul posto anche un’ora dopo. Decisive le testimonianze dei colleghi. Respinto il ricorso, dovrà pagare 5.900 euro di spese legali, oltre agli oneri accessori.