Torre Pedrera, 600mila euro per una nuova pista ciclopedonale in via Foglino

La Giunta ha approvato il documento di indirizzo alla progettazione. Il percorso collegherà il parcheggio vicino alla ferrovia con la pista esistente nell'area sportiva

Un intervento da 600mila euro per migliorare la sicurezza stradale e realizzare un nuovo collegamento dedicato a pedoni e ciclisti. La Giunta ieri ha approvato il documento di indirizzo alla progettazione (DIP) che prevede la realizzazione di una nuova pista ciclopedonale lungo via Foglino, a Torre Pedrera, nell'ambito delle azioni per migliorare la viabilità nella zona nord della città.

Il progetto interessa il lato nord della strada, in direzione Ravenna, nel tratto compreso tra il parcheggio adiacente alla linea ferroviaria e il collegamento con la pista già esistente nei pressi dell'area sportiva di Torre Pedrera. L'obiettivo è offrire un percorso più sicuro e agevole a chi si muove a piedi o in bicicletta, dando continuità ai collegamenti e rendendo la strada più facile da vivere ogni giorno.

Per ricavare lo spazio necessario la sede stradale sarà allargata, con l'acquisizione di alcune porzioni di terreno oggi di proprietà privata. I lavori comprenderanno la preparazione delle aree, il nuovo fondo stradale e la pavimentazione, senza bisogno di demolire e ricostruire le recinzioni esistenti.

Accanto alla pista sono previste opere complementari che renderanno più funzionale e sicuro l'intero tratto. Verrà adeguato il sistema di raccolta delle acque piovane con nuove caditoie collegate alla rete fognaria esistente, mentre i pali della pubblica illuminazione saranno spostati sul lato della nuova pista.

Il costo complessivo stimato è di 600mila euro, per i quali è stato richiesto l'inserimento nel bilancio comunale 2027. L'opera si trova nella fase preliminare: il documento di indirizzo alla progettazione ne definisce le caratteristiche e i passaggi successivi, che prevedono il progetto di fattibilità tecnico-economica e quello esecutivo, poi l'affidamento e l'esecuzione dei lavori. Il cantiere dovrebbe durare circa cinque mesi, secondo un cronoprogramma indicativo che sarà precisato nelle prossime fasi.

Una volta realizzata, la nuova infrastruttura renderà via Foglino più accessibile e sicura per gli spostamenti a piedi e in bicicletta, completando il collegamento con la rete ciclopedonale esistente e migliorando la mobilità quotidiana a Torre Pedrera.