Tra le voci dei rondoni e il Cantico di San Francesco: a Rimini prende il volo "Altissime voci"

Il Festival ideato da Arianna Lanci intreccia musica corale, natura e riflessione ecologica in un evento speciale tra il Chiostro e il Cinema Tiberio

Domenica 22 Giugno alle ore 18.30nel Chiostro della Chiesa del borgo San Giuliano si terrà il I Evento di Altissime voci, il Festival Musicale tra Terra e Cielo, ideato dalla cantante lirica Arianna Lanci e organizzato grazie alla sinergia tra l’Ensemble Vocale Canòpeae Monumenti Vivi Rimini, con il patrocinio della Lipu e il contributo di Aerco. L’idea del Festival, dedicato alle voci dei rondoni, è quella di creare un filo tra la terra e il cielo attraverso il canto- facendo del canto e dell’ascolto un invito alla relazione con il meraviglioso mondo non umano- per andare a scalfire il rigido antropocentrismo che continua a dirigere i nostri pensieri e le nostre azioni. Tanto comuni quanto sconosciuti, i rondoni non sono soltanto il simbolo vivente della biodiversità urbana, incarnano perfettamente la Vita della Natura che si insinua laddove non ce l’aspettiamo, sfuggendo così alla nostra attenzione consapevole. Il progetto che il Festival sostiene è quindi un progetto culturale che si lega al portare attenzione alla natura in quanto vita, per poi agire in difesa di questa stessa vita: cultura in azione, dal basso, ma con il cielo negli occhi, a partire dall’esperienza del canto corale, che insegna l’armonia e l’interconnessione come principio vitale. Portando al centro il connubio ancestrale tra la musica e la natura, questo ciclo di eventi si pone un grande obiettivo: contribuire a creare una cittadinanza sempre più sensibile alle forme di vita non umane che abitano la città e sempre più esigente nei confronti della politica in fatto di tutela ambientale.

Il I evento dell’edizione 2025- la terza- celebra l’ecologia profondacome autentica cultura della pace, festeggiando due importanti anniversari: quello del Cantico delle Creature di San Francesco d’ Assisi e quello dell’Enciclica Laudato Sìdi Papa Francesco. Nella prima parte, all’interno del Cinema Tiberio, il Dottor Thomas Bruschi, biologo che da oltre dieci anni si occupa di ricerca e divulgazione del patrimonio botanico della Romagna, presenterà le principali caratteristiche della flora fra gli ambienti più fortemente antropizzati del territorio romagnolo, normalmente non associati al concetto di biodiversità: la città e la spiaggia. Specie ubiquitarie, invasive, rare, o in pericolo di estinzione, convivono in un delicato mosaico ambientale in cui l’ago della bilancia è rappresentato dalle attività umane, che spesso minacciano in maniera inesorabile i pochi lembi ancora in parte preservati.

Come da tradizione, la seconda parte dell'evento sarà musicale, in dialogo con le voci dei rondoni, presenza musicale nel cielo sopra il borgo San Giuliano. Verrà data nuova linfa sonora al Cantico delle Creature, un testo antico e profondamente attuale, in una veste musicale inedita, scritta per l'Ensemble Vocale Canòpea, dal compositore Luigi Pizzaleo: una Prima Esecuzione assoluta in cui prenderanno parte anche i musicisti Emanuela Di Cretico, Elisabetta Del Ferro e Marco Muzzati. Un evento davvero denso, poeticamente, culturalmente, musicalmente e filosoficamente, per festeggiare anche i 10 anni del coro.