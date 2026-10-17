Traffico di cocaina e armi clandestine, operazione dei Carabinieri: 18 provvedimenti

Blitz nelle province di Rimini, Roma e Pesaro-Urbino, con il supporto degli elicotteri. L’indagine è coordinata dai militari di Riccione

È in corso un’operazione antidroga e contro la detenzione di armi clandestine condotta dai Carabinieri di Riccione nelle province di Rimini, Roma e Pesaro-Urbino.

I militari stanno eseguendo 18 provvedimenti emessi dal Tribunale di Rimini, al termine di una complessa indagine finalizzata a disarticolare una rete dedita al traffico di cocaina e alla detenzione di armi clandestine.

All’operazione partecipano i comandi territorialmente competenti, con il supporto aereo del 13° Nucleo Elicotteri dei Carabinieri di Forlì.

Ulteriori dettagli sull’indagine e sui provvedimenti eseguiti saranno comunicati nel corso della mattinata.