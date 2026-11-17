Traffico in tilt sulla Marecchiese a Rimini: pedone investito sulle strisce

Incidente vicino al Conad, all’altezza del civico 252, intorno alle 17:30. Lunghe code in entrambe le direzioni, uomo trasportato all’ospedale Infermi

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 17:30, in via Marecchiese a Rimini, all’altezza del civico 252, nei pressi del supermercato Conad. Un uomo che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali è stato investito da una Smart. Sul posto sono intervenute due pattuglie della Polizia Locale per effettuare i rilievi, capire l'esatta dinamica dell'incidente e gestire la viabilità. Il pedone, dopo l’investimento, è stato soccorso e trasportato all’ospedale Infermi di Rimini. Secondo le prime informazioni, le sue condizioni non sembrerebbero gravi. Pesanti le ripercussioni sulla circolazione. L’incidente, avvenuto in piena ora di punta del traffico, ha provocato lunghe code lungo tutta la Marecchiese, con rallentamenti sia in direzione Rimini sia verso Verucchio. Una situazione che ha mandato in tilt il traffico in direzione Rimini e Villa Verucchio causando notevoli disagi agli automobilisti in transito.