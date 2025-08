Tragedia a Londra, morto un 33enne vicentino: era vetrinista da Harrods

Mistero sulle cause del decesso. In Italia quattro indagati per una lite in autogrill, coinvolto anche un turista con la kippah

Partiranno nei prossimi giorni per Londra i familiari di Riccardo Pulvini, 33 anni, originario della provincia di Vicenza e residente da tempo nella capitale britannica, dove lavorava come vetrinista per i celebri magazzini Harrods. Il giovane è stato trovato privo di vita nel suo appartamento londinese. Al momento non sono state rese note le cause del decesso e le autorità locali stanno conducendo gli accertamenti del caso.

Nel frattempo, in Italia, è stata avviata un’indagine relativa a una lite scoppiata alcuni giorni fa in un autogrill tra persone di origini palestinesi e turisti francesi di religione ebraica. Sono quattro le persone ufficialmente indagate, tra cui anche un turista 52enne che indossava la kippah, il copricapo tradizionale ebraico. Sarebbe stato proprio quest’ultimo a segnalare per primo l’episodio alle autorità, facendo emergere la vicenda.

Le due notizie, pur non direttamente collegate tra loro, stanno attirando l’attenzione mediatica per la coincidenza temporale e per il coinvolgimento di cittadini italiani all’estero e di dinamiche interreligiose e internazionali.

Le autorità britanniche e italiane stanno proseguendo le indagini nei rispettivi ambiti per chiarire ogni dettaglio.