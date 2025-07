Tragedia sul Piave: 15enne muore travolta da un masso mentre si scatta una foto

La giovane era salita con un'amica su un pilone roccioso a Busche, nel Bellunese. Ferita la coetanea

Una ragazza di 15 anni è morta ieri pomeriggio a Busche, frazione di Cesiomaggiore (Belluno), mentre cercava di scattare una foto sul greto del fiume Piave. La giovane si era arrampicata con un’amica su un vecchio pilone attaccato a una parete rocciosa, quando un grosso masso si è improvvisamente staccato, travolgendola e uccidendola sul colpo. La coetanea che era con lei ha riportato fratture ma non è in pericolo di vita, mentre una terza amica, rimasta a terra, è illesa.

I soccorsi sono intervenuti rapidamente, ma per la 15enne non c’era ormai nulla da fare. Sul posto ambulanza, elicottero del Suem 118 e vigili del fuoco. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto, che viene definito da tutti come un tragico incidente.