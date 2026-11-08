Calcio RSM Tre Penne al secondo posto. Bua spaventa il Tre Fiori, salvato da Ben Kacem

Parità tra San Giovanni e San Marino Academy e Libertas e Fiorentino

Le gare domenicali dell’ottava di campionato raccontano di un Tre Penne che batte il Murata e sale al secondo posto. Nelle altre tre sfide si registrano poi solo pareggi: su tutte quello che fa più rumore è il 2-2 tra Cailungo e Tre Fiori, con i Gialloblù che si salvano nel finale.

Partiamo dalla sfida di Montecchio tra Tre Penne e Murata, nel duello tra due formazioni del castello di Città. Inizio vivace quello tra le due squadre, che vanno vicino a sbloccarla in più di un’occasione. Sul gran tiro di Hassler (2’) c’è la deviazione decisiva di Andreani poi l’incornata di Alfano che da ottima posizione non trova lo specchio. Il Tre Penne cresce con il passare dei minuti e al 27’ trova la giocata giusta: punizione di Pastorelli che trova in area un solitario Sottile che porta avanti la squadra di Bonini. Si passa poi alla ripresa dove al 49’ il Tre Penne raddoppia: azione che si sviluppa ancora su palla inattiva e sempre con Pastorelli che questa volta batte corto un corner per il neoentrato Peluso che calcia diretto in porta e infila Olivieri. La rete che poi chiude i giochi a favore dei Biancoazzurri arriva al 72’ con il cross di Peluso per la bella girata al volo di Pieri (terzo centro per lui) che vale il 3-0. Tre Penne che approfitta dello stop della Virtus di ieri salendo così al secondo posto – a due lunghezze dalla Folgore capolista.

Partita “pazza” quella a Domagnano tra Cailungo e Tre Fiori. Nel primo tempo l’occasione migliore è per la squadra di Stradaioli (in panchina al posto dello squalificato Girolomoni) con il tiro da fuori di Benedettini che viene deviato sul palo da un buon primo intervento di Filippo Tordella. La gara decolla nella ripresa e al 50’ si spezza l’equilibrio: il gran tiro dalla distanza di Dolcini merita miglior sorte, sulla ribattuta però c’è Mengucci che fa 1-0 per il Tre Fiori. I Gialloblù insistono e vogliono chiuderla: la traversa di Sami (71’) e le tre parate di Filippo Tordella tra il 58’ e il 75’ sono segnali di sventura. Infatti al 78’ il cross di Colagiovanni trova la testa di Bua che fa 1-1.

Passa un solo minuto e il bomber del Cailungo colpisce ancora: lancio lungo di De Paoli che trova il numero nove rossoverde che controlla, si gira e con il mancino la mette all’angolino dove Nardi non può arrivare. Sembra fatta per il colpaccio del Cailungo ma l’ultima parola è del Tre Fiori. È il minuto 88’ quando la punizione di Bernardi si infrange sulla barriera, ma il più veloce a calciare in porta è Ben Kacem che fissa il punteggio sul 2-2. Si salvano dunque i campioni in carica, ora però lontani dalla vetta di cinque punti.

Termina in parità anche l’incontro di Acquaviva tra Fiorentino e Libertas. La sfida si sblocca subito dopo 12’ quando – sugli sviluppi di un corner - è Baldon a risolverla in area con il primo centro nel torneo. La squadra di Monaco si carica dopo il vantaggio e va vicino al raddoppio con Steger ma Foiera è monumentale nel salvare i suoi. Non è da meno Benedettini dall’altra parte: bella azione della Libertas conclusa da Socciarelli ma il portiere sammarinese dice no e mantiene i suoi avanti. La rete del definitivo 1-1 arriva invece nella ripresa: un flipper sulla trequarti è favorevole a Tomassini che calcia preciso dalla distanza e riesce a battere Benedettini. I Granata hanno più fame ma non riescono a trovare la zampata decisiva da tre punti.

Pari senza reti invece tra San Giovanni e San Marino Academy. Il primo squillo è per i Titani di Cancelli al 33’ con il destro sul primo palo di Delvecchio che trova un attento Casadei. Il numero sei dell’Academy è protagonista anche qualche minuto più tardi quando segna un gol da cineteca – destro all’incrocio da fuori - ma l’arbitro William Villa annulla per fallo in attacco tra le proteste biancoazzurre. Meglio dunque i giovani di Cancelli che però ad inizio ripresa (50’) devono registrare l’espulsione per doppio giallo nei confronti di Giacomo Molinari.

Nonostante l’uomo in meno i Titani giocano meglio e vanno vicini anche al vantaggio in più di un’occasione. Quella più nitida arriva al 75’ con Delvecchio che solo davanti a Casadei si fa ipnotizzare sul più bello. Poco prima da segnalare anche la chance per il San Giovanni con Chiaruzzi respinta bene da Amici. Un punto a testa per entrambe le squadre, con l’Academy ancora a secco di vittorie.