Tropical Coriano, altra vittoria pre sosta: questa volta al Grandi con la Varesina (2-1)
Decide un super Iacovoni, autore di una doppietta. Pazzini evita il possibile 2-2 con un grande intervento
Tropical Coriano - Varesina 2-1
TROPICAL CORIANO (3-4-1-2): Pazzini; Brisku, Rossi (1' st Capicchioni), Pasolini; Cenci, Antezza, Della Balda (37' st Bugli), Tosi; Manuzzi; Iacovoni, Palma (19' st Pietrelli). A disp.: De Gori, Nastase, Salicioni, Lazzari, Turola, Scapoli. All.: Di Maio.
VARESINA (4-4-2): Profeta; Grieco (27' st Bianchetti), Tomas, Ferrante, Ramirez (11' st Opoola); Ostuni (11' st Martinoia),Tentoni, Maspero, Franceschinis (37' st Manicone); Grassi, Banfi. A disp.: Poletto, Ornaghi, Cioli, Azzali, Rizzolo. All.: Angellotti.
ARBITRO: Castello di Ercolano.
RETI: 1' pt Grassi, 11' pt e 18' pt Iacovoni.
AMMONITI: Rossi, Tomas, Palma, Antezza, Brisku, Martinoia, Tentoni, Ferrante
CORIANO Seconda vittoria stagionale, la prima in casa: come a settembre, il Tropical Coriano trova i tre punti prima della sosta per gli impegni dei giocatori sammarinesi con la propria nazionale. La gara con la Varesina parte male: al 1' Grassi risolve una mischia in area. Banfi al 5' spreca la palla del bis, ma all'11' Iacovoni firma il pareggio, sfruttando un errato retropassaggio. L'attaccante è scatenato e raddoppia al 18', con una magia dalla lunga distanza. Nella ripresa la Varsesina cerca il pari, ma il Tropical si difende con ordine, salvo al 76', quando tocca a Pazzini salvare il risultato, bloccando il colpo di testa ravvicinato di Grassi. Seconda grande occasione per gli ospiti nel finale, ma il riccionese Tentoni, figlio d'arte, colpisce il palo. Finisce dunque 2-1: il Tropical tornerà in campo tra due settimane.