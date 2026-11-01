Calcio D Tropical Coriano, l'ottobre da incubi è finito: con la Correggese è però pari beffa (2-2)

I rossoblù avanti di due reti vengono rimontati: prodezza di Siligardi all'89'

Il Tropical Coriano ritrova un punto, dopo l'ottobre da incubo con 5 partite in 2 settimane e 4 sconfitte di fila, ma c'è l'amaro in bocca per l'esito della partita con la Correggese. Avanti di due reti, i ragazzi di Di Maio si fanno rimontare. Decide una prodezza di Siligardi, giocatore con lunghi trascorsi nel professionismo: la sua rete all'89' fissa il risultato sul 2-2. Tropical Coriano schierato con il 3-4-1-2 avanti al 33': Cenci dalla destra serve Palma, che di prima smarca Iacovoni. L'attaccante d'esterno destro infila sul palo lontano. Al 50' splendida rete da quinto a quinto: Tosi pennella da sinistra per il colpo di testa vincente di Cenci. Il Tropical Coriano spreca più volte la palla del tris e subisce gol con Franzoni al 63'. Poi nel finale il 2-2 di Siligardi.