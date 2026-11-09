San Marino Truffa del finto gendarme: minorenne derubata dei gioielli di casa

Contattata al telefono e tenuta impegnata in videochiamata, ha consegnato i preziosi a un finto appartenente alle forze dell'ordine in un parcheggio vicino casa

Una ragazza è stata raggirata a Falciano con la scusa di un'indagine su un furto e una targa clonata. I preziosi consegnati a un uomo che si è presentato come appartenente alle forze dell'ordine.

Nuovo colpo del finto gendarme a San Marino, questa volta andato a segno. Vittima una minorenne di Falciano, convinta da alcuni truffatori a raccogliere e consegnare i gioielli custoditi in casa.

Il raggiro è iniziato con una telefonata al numero fisso: i malviventi hanno raccontato alla ragazza di un'indagine su un furto commesso con un'auto dalla targa clonata, identica a quella del padre. Per verificare la provenienza dei preziosi, le hanno chiesto di raccoglierli e consegnarli.

Dopo averla tenuta impegnata anche con una videochiamata, un uomo a bordo di un'utilitaria grigia ha ritirato i gioielli in un parcheggio vicino all'abitazione, fingendosi un gendarme.

L'episodio è stato scoperto al rientro del padre, che ha denunciato l'accaduto alla Brigata di Serravalle. Avviate le indagini per individuare i responsabili.