Ttv Festival, Motus e Babilonia Teatri allo Spazio Tondelli

Domani doppio appuntamento con il documentario [Odio] e lo spettacolo "The end". Il festival prosegue fino a domenica.

Il teatro che indaga le inquietudini degli adolescenti e quello che affronta il tema della morte e del mito dell'eterna giovinezza. Il 28° Riccione TTV Festival dedica la giornata di venerdì 13 novembre a due compagnie che hanno rinnovato la scena italiana: Motus e Babilonia Teatri. Gli appuntamenti sono allo Spazio Tondelli, dove il festival proseguirà fino a domenica 15 novembre.

Il programma si apre alle 10 con la proiezione di "[Odio]", documentario diretto da Daniela Nicolò ed Enrico Casagrande, fondatori di Motus. Il film nasce da una ricerca sul romanzo "Frankenstein o il moderno Prometeo" di Mary Shelley e raccoglie le testimonianze di giovani con background diversi, chiamati a rispondere a venti domande, tra cui "Cosa significa per te la parola odio?". Ne emerge una riflessione sulla violenza e sul disagio delle nuove generazioni. La proiezione, aperta anche alle scuole del territorio, sarà accompagnata da un incontro con la compagnia moderato dalla giornalista riccionese Giulia Penta.

Alle 21 spazio a Babilonia Teatri con "The end", spettacolo scritto da Enrico Castellani e Valeria Raimondi, che saranno in scena insieme a Luca Scotton. Al centro della rappresentazione ci sono il tabù della mortalità e il desiderio di eterna giovinezza, affrontati a partire da esperienze personali degli autori. Al termine è previsto un dialogo con la compagnia, che nel 2025 ha ricevuto il Premio Riccione speciale per l'innovazione drammaturgica. Il biglietto costa 10 euro.

Il programma continuerà sabato 14 novembre alle 18 con "aka Jolly Roger" di Motus, una mise en lecture tratta dal testo con cui Bruna Bonanno ha vinto la Biennale College Drammaturgia 2025. Alle 21 sarà proiettato il film "La Parole d’Orphée" di Arnold Pasquier, seguito da un incontro tra la giornalista Leonetta Bentivoglio e il ballerino e coreografo francese Dominique Mercy. L'ingresso è libero, con prenotazione consigliata. Domenica 15 novembre, alle 17, la chiusura sarà affidata a Babilonia Teatri e Teatro Koreja con "Dire fare baciare lettera testamento", spettacolo consigliato dai 5 agli 11 anni.