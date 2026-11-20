Tumori, l’esercizio fisico entra nelle cure: a Rimini un incontro sulle nuove frontiere dell’oncologia

Sabato 21 novembre al Teatro degli Atti esperti e professionisti si confronteranno sul ruolo dell’attività fisica nella prevenzione e nel trattamento dei tumori

Il malato oncologico: la rivoluzione del paziente atleta è il titolo di un incontro pubblico dedicato alle nuove frontiere della cura e in programma al Teatro degli Atti di Rimini domani, sabato 21 novembre alle 16.00.

L’appuntamento cade nel mese di novembre dedicato alla sensibilizzazione del tumore al pancreas e rientra nel progetto Spazi di Salute, avviato dai Rotary Club e Oltre la Ricerca ODV, con Ausl Romagna e Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino. Un progetto che mette in comune competenze, esperienze e risorse per promuovere una nuova cultura della salute, insieme ad un modello di collaborazione tra sanità, volontariato, istituzioni e comunità.

L’iniziativa si avvale della preziosa esperienza avviata dal progetto FisioPan dedicato ai pazienti con tumore al pancreas, promosso dall'associazione Oltre la Ricerca ODV in collaborazione con AUSL Romagna. L’incontro al Teatro degli Atti si concentra in particolare sull’innovativo approccio alla prevenzione e alle cure oncologiche associato ad un intenso esercizio fisico.

Le più recenti evidenze scientifiche richiamano la necessità di eventi formativi rivolti ai professionisti sanitari, incontri divulgativi aperti alla cittadinanza, iniziative di sensibilizzazione dedicate alla prevenzione e agli stili di vita, eventi territoriali che coinvolgano direttamente la popolazione nella promozione del movimento e del benessere.

In riferimento al tema specifico, Francesco Bettariga, ricercatore e specialista clinico in Exercise Medicine, attualmente impegnato in Australia, anticipa alcuni contenuti.

“L’Exercise Medicine va oltre la semplice attività fisica, come una passeggiata, seppur regolare. Si basa sulla prescrizione di esercizio fisico mirato, strutturato e personalizzato, con l’obiettivo di trattare, supportare e gestire diverse condizioni cliniche come il tumore. Il nostro impegno è promuovere il riconoscimento dell’esercizio fisico come una vera e propria forma di medicina, fondata su solide evidenze scientifiche. Le evidenze scientifiche a supporto di questo approccio sono già tante: ridurre gli effetti collaterali della chemioterapia, aumentare l’efficacia dei farmaci e migliorare lo stile di vita. Questo risulta in un rischio di recidiva e progressione della malattia notevolmente ridotto. In generale, offre vantaggi concreti in tutte le fasi che attraversa il paziente.

L’esercizio è sicuro, non aggrava la malattia, ha certo bisogno di una programmazione e di una esecuzione seguita da professionisti; va svolto in modo regolare e così riduce il rischio di mortalità. Per essere più chiari: la dimensione non è quella del piacere, ma è parte integrante del trattamento.

Diversi studi, inclusi alcuni studi condotti da noi in Australia, dimostrano che fare esercizio fisico strutturato, avere una buona forza nei muscoli e un cuore allenato comporta una riduzione significativa del rischio di mortalità. La riduzione è davvero sorprendente e in molti casi decisiva. Fra l’altro sono stati analizzati tutti i tipi di tumori, anche in pazienti in avanzato stato di malattia.

Perché questo si verifica? Il muscolo rilascia sostanze antitumorali, capaci di contribuire alla riduzione dello sviluppo delle cellule tumorali. Come fosse un farmaco, col vantaggio ulteriore di rendere più efficace la terapia farmacologica.

Si aggiunge il benessere psicologico e quanto necessario a migliorare la qualità della vita: riduzione del peso corporeo, aumento della massa muscolare, mantenimento della densità ossea, riduzione della fatica e del dolore. Per questo motivo, abbiamo creato OnCare, una nuova realtà dedicata all’integrazione dell’esercizio fisico nel percorso di cura delle persone con tumore. Il nostro obiettivo è sviluppare una rete nazionale di centri specializzati in Exercise Oncology, offrendo programmi di esercizio personalizzati, sicuri e basati sulle evidenze scientifiche per le persone con diagnosi oncologica.

OnCare nasce per avvicinare la ricerca alla pratica clinica. Vogliamo contribuire a un cambiamento culturale, affinché l’esercizio fisico diventi parte integrante e riconosciuta delle cure oncologiche, accessibile a tutti i pazienti”.

Interverranno: Giuseppe Attisani, Responsabile Medicina dello Sport e Promozione dell’Attività Fisica AUSL Romagna, Massimo Baiocchi Direttore U.O. anestesia e rianimazione Rimini, Andrea Giannini Fisioterapista, Simona D’Andreamatteo Direttrice facente funzione della UO Medicina Riabilitativa Rimini, Erika Cannini Psicooncologa e Gianna Paponi, caregiver progetto FisioPan. Conclusioni di Francesca Raggi Direttrice della Direzione Medica del Presidio Ospedaliero di Rimini.

Saluti introduttivi saranno a cura di Fabio Masini Presidente Rotary Club Rimini, Francesca Gabellini di Oltre la Ricerca ODV, Francesca Rovinelli ISS San Marino e Kristian Gianfreda assessore alle politiche sociali Comune di Rimini.

L’incontro è promosso dai Rotary Club dell’Area Romagna Sud e Repubblica San Marino, dall’Associazione Oltre la Ricerca, AUSL Romagna e Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino, coi patrocini del Comune di Rimini, Ordine dei Medici Chirurghi Odontoiatri di San Marino e Rimini, Ordine dei Fisioterapisti di Rimini Ravenna Cesena Forlì e dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Rimini.