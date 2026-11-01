LIBRI E SPIRITUALITA' Tutti i Santi, tre letture per riscoprire il valore della fede e della solidarietà

I consigli: “Il diario di Sandra”, il racconto della vita di don Roberto Malgesini e le poesie di Mariangela Gualtieri

Santi riminesi e non solo nei consigli di lettura di Chiara Antonioli che suggerisce alcuni testi per entrare nel clima della festa di tutti Santi.

Libri, parole e poesie

Per l’1 novembre festa di tutti i Santi, vorrei consigliare alcune letture dove sono narrate vite di persone contemporanee definiti anche i “santi della porta accanto” e non solo...

Consiglio, innanzi tutto, “Il diario di Sandra”, con scritti di Don Oreste Benzi, Mons. Francesco Lambiasi e Giovanni Paolo Ramonda, a cura di Nicoletta Pasqualini, Editrice: Sempre comunicazione. Il diario della Beata Sandra ci rivela i suoi pensieri, il suo animo puro e la sua continua ricerca spirituale.

Un paio di citazioni di Sandra Sabattini: “Voglio cantare la bellezza di una domenica trascorsa con la consapevolezza d’esser viva”. “Si cammina davvero verso la felicità quando la si dona agli altri”.

Un altro libro è: “Asciugava le lacrime con mitezza” di Eugenio Arcidiacono: la vita di don Roberto Malgesini, ucciso da un uomo affetto da problemi psichici, il 15 settembre 2020. Postfazione di mons. Oscar Cantoni, vescovo di Como. Si tratta di una bellissima figura sacerdotale che portava la colazione ai senza tetto della sua zona, donando aiuto e sorrisi a tutti, con mitezza e dolcezza.

Un paio di citazioni: “Era padre, fratello, amico di coloro che nessuno voleva vedere”. “Don Roberto è morto, quindi vive. L’amore non muore mai, neppure con la morte”.

Il 24 marzo 2026 il vescovo di Como Oscar Cantoni ha annunciato che il Vaticano ha dato l'assenso all'inizio del processo di beatificazione di Don Roberto Malgesini. Il 3 maggio 2026 ha dato ufficialmente avvio alla fase diocesana di questo processo.

Un’altra lettura molto interessante in questo giorno è: “Ruvido umano”, poesie della poetessa Mariangela Gualtieri. Eccone una:

Si arriva qui, sulla punta estrema del molo.

Si sosta un po’-

lunga occhiata lontano. E poi

si torna indietro. Cosa si viene

a prendere- o a portare, cosa

si lascia? Cosa si domanda?

Questo il nostro pregare. Senza

che noi stessi lo sappiamo.