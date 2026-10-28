ESECUZIONE A LONGIANO Ucciso a colpi di pistola e gettato in un pozzo a Longiano: il corpo ritrovato dai Carabinieri

Circa tre settimane fa, la sua auto era state ritrovata bruciata a pochi chilometri di distanza

La Procura di Forlì, guidata dal procuratore Enrico Cieri, indaga per omicidio, commesso a colpi d'arma da fuoco, dopo il ritrovamento di un cadavere di un giovane uomo, in un pozzo a Longiano. Erano in corso indagini dei carabinieri per la scomparsa di un albanese 31enne, che frequentava la zona dove poi è stato rinvenuto il corpo. Come riporta l'Ansa, circa tre settimane fa, la sua auto era state ritrovata bruciata a pochi chilometri di distanza. Sarebbero stari ritrovati anche alcuni bossoli di pistola, vicino al pozzo. I carabinieri avrebbero trovato il corpo nel corso di un'ispezione, con unità cinofile.