Svolta nel giallo di Longiano Ucciso e gettato in un pozzo per un debito di droga: 29enne confessa

Il corpo del 31enne, scomparso il 7 ottobre, è stato ritrovato nelle campagne in località Felloniche. Il presunto omicida avrebbe ammesso il delitto durante l’interrogatorio

Svolta nel caso della scomparsa di Denaldo Maxhallaku, imbianchino albanese di 31 anni e padre da poco: il suo corpo è stato trovato in un pozzo nelle campagne di Longiano, in località Felloniche. Per l’omicidio è stato fermato un 29enne, Daniele Sartini, che avrebbe confessato.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, all’origine del delitto ci sarebbe un debito di alcune centinaia di euro, legato a presunte questioni di droga. L’uomo avrebbe sparato alla vittima con una pistola legalmente detenuta dal padre, presa di nascosto. L’auto del 31enne era stata trovata bruciata il giorno successivo alla scomparsa.

Sarà l’autopsia a chiarire le cause e l’ora della morte. Restano da verificare eventuali responsabilità di altre persone.