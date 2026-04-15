Ultime ore di pioggia, da domani una 'quasi estate'

Temperature di 6-7 gradi in più della media, valori tipici di inizio giugno

E' agli sgoccioli la fase di tempo instabile che ha caratterizzato gli ultimi giorni in Italia. Da domani, infatti, si profila un periodo nettamente più caldo e soleggiato, con temperature di 6-7 gradi in più della media, una 'quasi-estate'. Le previsioni sono di Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, che spiega come nelle prossime ore bisogni fare attenzione agli ultimi fenomeni residui. "Assisteremo a piogge e temporali dal sapore tipicamente primaverile: fenomeni variabili, incerti, a tratti forti e subito dopo deboli". Da questo contesto intermedio e turbolento, a partire da giovedì, aggiunge Tedici, "passeremo rapidamente a una fase anticiclonica stabile e soleggiata. I termometri subiranno un'impennata clamorosa: entro venerdì le temperature massime aumenteranno addirittura di 10 gradi.

Registreremo valori termici ben al di sopra della media del periodo, assestandoci sui 6-7°C oltre la norma di aprile. Almeno fino al weekend, la sensazione diffusa sarà quella di trovarsi a fine maggio o inizio giugno, regalandoci un clima decisamente molto gradevole da Nord a Sud". L'unica, piccola insidia del fine settimana potrebbe essere rappresentata da una perturbazione in transito a latitudini settentrionali (tra Germania e Polonia): pur essendo molto lontana, la coda di questo fronte dovrebbe riuscire a lambire il nostro Paese, portando un po' di instabilità tra sabato sera e domenica pomeriggio sul Triveneto e sulla fascia appenninica settentrionale. Si tratterà, al più, di qualche acquazzone isolato. Nel dettaglio: Mercoledì 15. Al Nord: tra piovaschi e generose schiarite soleggiate.

Al Centro: più piogge sul versante adriatico. Al Sud: spiccata instabilità, maltempo sulla Calabria ionica. Giovedì 16. Al Nord: più sole e caldo. Al Centro: ampi spazi soleggiati. Al Sud: ancora instabile con qualche rovescio. Venerdì 17. Al Nord: soleggiato e caldo. Al Centro: sole, caldo. Al Sud: più sole e caldo. Tendenza: prevalenza di sole e temperature oltre la media del periodo, qualche acquazzone domenica al Nord.