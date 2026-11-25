Presso la Caritas di Rimini Un ambulatorio sociale per chi è ai margini: con Nessuno Escluso la salute è un diritto di tutti

Nove anni di attività, assistite oltre 1600 persone

Nove anni al servizio di chi ha più bisogno, nove anni per ricordare che il diritto alla salute non può dipendere dalle possibilità economiche, dalla condizione sociale o dalla storia personale di ciascuno. L’ambulatorio sociale "Nessuno Escluso" della Caritas diocesana di Rimini festeggia un importante anniversario, confermandosi un presidio di prossimità per le persone che, per diverse ragioni, faticano ad accedere ai servizi sanitari ordinari. Nato nel 2017, il progetto è cresciuto progressivamente, accompagnando i cambiamenti della povertà e intercettando bisogni sanitari che spesso rimangono invisibili. Un’attività che, in questi nove anni, ha trasformato una piccola esperienza di volontariato in una realtà strutturata, capace di mettere in rete professionalità, competenze e disponibilità solidali.



“Li chiamano «i nostri medici di base». Non lo abbiamo scritto noi su una targa. Lo dicono le persone che da nove anni varcano la porta dell’ambulatorio Nessuno Escluso. In nove anni: 1.600 persone, oltre 6.700 visite. Solo quest’anno più di 360 persone e 1.550 visite. Proviamo a contarle, quelle sedie liberate al pronto soccorso. Sedie per il bambino con la febbre alta, per l’anziano caduto in casa. Per ciascuno di noi, la notte in cui ne avremo bisogno. A questi volontari va il nostro grazie. Ma il grazie della Caritas è poco. Dovrebbe dirlo la città intera. Nove anni dicono che si può fare. Ora tocca a noi dire che si può continuare. Al decimo compleanno vorremmo arrivarci con qualche camice in più”, sottolinea il direttore della Caritas diocesana, Mario Galasso.



Partiti con un nucleo iniziale di appena quattro persone (due medici, un farmacista e una responsabile dell’accoglienza), oggi il servizio può contare su 18 professionisti volontari che mettono a disposizione gratuitamente tempo e competenze e anche su nuovi servizi specialistici. Un gruppo composto da nove medici, cinque farmaciste, due infermiere professionali, un optometrista e un addetto all’accoglienza. A queste figure si aggiunge una rete di medici specialisti esterni che collaborano pro bono, consentendo di affrontare anche situazioni cliniche che richiedono competenze ulteriori rispetto a quelle garantite dall'ambulatorio.



A raccontare la necessità di un servizio come Nessuno Escluso sono soprattutto i numeri. Nel corso del 2025 l’ambulatorio ha assistito complessivamente 341 pazienti, confermando un trend di crescita della domanda di assistenza. Un dato che restituisce anche un'immagine precisa delle persone che si rivolgono alla struttura: gli uomini sono 247, pari al 72% del totale, mentre le donne sono 94, il 28%. Una prevalenza maschile che si mantiene sostanzialmente costante nel tempo, attestandosi storicamente intorno al 70%. “Un altro elemento interessante riguarda l'età: gli uomini che arrivano al nostro ambulatorio sono mediamente più giovani, e questa età media sta ulteriormente diminuendo. Per le donne, invece, la distribuzione anagrafica tende ad avvicinarsi a quella maschile soltanto nella fascia degli over 65” spiega il responsabile.



Contrariamente a quanto si potrebbe immaginare, il gruppo più numeroso tra gli utenti dell'ambulatorio è quello italiano: nel 2025 sono stati 103 i pazienti italiani, pari a circa il 30,2% del totale, una percentuale sostanzialmente in linea con il dato storico, che si attesta intorno al 31%. “È un elemento che ci ricorda quanto il disagio economico e sociale possa colpire trasversalmente la popolazione”, osserva Gattiani. Seguono i cittadini marocchini, con 56 pazienti, i rumeni con 33, gli ucraini con 29 e i tunisini con 28. Si contano inoltre 11 pazienti albanesi, 11 algerini e 70 persone provenienti da altri Paesi. L'aumento dei pazienti di origine marocchina e, parallelamente, la contrazione di quelli rumeni, fotografa l'evoluzione della composizione sociale e delle situazioni di fragilità presenti sul territorio riminese.

“Le condizioni di marginalità estrema e la vita di strada incidono inevitabilmente sulla salute delle persone. Ci sono problematiche muscoloscheletriche, cardiovascolari, respiratorie, dermatologiche, gastrointestinali, ma anche situazioni neuropsichiatriche e post-traumatiche. Non mancano malattie infettive, patologie croniche e problematiche che richiedono controlli e approfondimenti nel tempo”, spiega il dottor Gattiani. “Chi vive in condizioni di forte precarietà può avere difficoltà a seguire una terapia, a effettuare controlli periodici o semplicemente a presentarsi a una visita. Per questo il nostro lavoro non si esaurisce nella prestazione sanitaria: è importante riuscire a creare una relazione, costruire un rapporto di fiducia e accompagnare le persone. Dobbiamo cercare di avvicinare i servizi sanitari alle persone, intercettare i problemi e intervenire prima che le situazioni si aggravino”.





Nuovi servizi per rafforzare la prevenzione



Nell'estate del 2026, presso il Centro Servizi di via Dario Campana, sono stati inaugurati due nuovi ambulatori specialistici: uno dedicato all'oculistica e l'altro allo screening del diabete e dell'ipertensione arteriosa. “Abbiamo voluto investire su due ambiti che riteniamo particolarmente importanti. Da una parte l'oculistica, perché i problemi della vista possono incidere profondamente sulla qualità della vita e sulla possibilità di affrontare le attività quotidiane; dall'altra lo screening del diabete e dell'ipertensione arteriosa, due condizioni che richiedono attenzione e controlli e che, se trascurate, possono avere conseguenze anche molto serie”, spiega Gattiani. “La prevenzione è fondamentale, soprattutto per chi vive in situazioni di difficoltà”.



“Il nome Nessuno Escluso racchiude il senso di quello che facciamo. Il nostro obiettivo è fare in modo che nessuno venga lasciato indietro quando si parla di salute. Le persone che arrivano da noi hanno storie e situazioni molto diverse, ma condividono spesso una difficoltà concreta nell'accedere alle cure. Noi cerchiamo di offrire loro una possibilità, mettendo a disposizione competenze mediche e professionalità, ma soprattutto tempo e attenzione” conclude Gattiani. “In questi nove anni abbiamo costruito un'esperienza importante, grazie all'impegno dei volontari e alla disponibilità di tanti professionisti che hanno scelto di mettere le proprie competenze al servizio degli altri. È un patrimonio di solidarietà che va custodito e fatto crescere. Perché la salute è un diritto di tutti e non deve diventare un privilegio riservato a chi ha più possibilità”.