Un angolo segreto della natura emiliana | La cascata poco conosciuta tra gessi e salti d'acqua

Scopri la Cascata dei Pioppi a Secchiano (Emilia‑Romagna): salti d’acqua tra gessi, sentiero family‑friendly e curiosità!

Il silenzio della Valmarecchia viene rotto solo dal suono dell’acqua che scroscia tra le pareti di gesso: stiamo parlando della Cascata dei Pioppi, una perla nascosta nei pressi di Secchiano, frazione di Novafeltria. Poco nota e totalmente immersa nella natura, questa meraviglia naturale offre uno spettacolo tranquillo e autentico a pochi chilometri da Rimini, perfetto per un’escursione fuori dai circuiti turistici. Le pareti bianche di gesso e la vegetazione rigogliosa creano un contesto surreale, ideale per rigenerarsi lontano dal caos estivo.

Un salto d’acqua tra i gessi valmarecchiesi

La Cascata dei Pioppi si trova lungo un sentiero di circa 4 km che parte da Secchiano e si addentra nei boschi della Valmarecchia. Il salto d’acqua ha un dislivello modesto, ma l’effetto scenografico è notevole grazie agli intonaci naturali di gesso, corrosi dall’acqua e modellati come sculture bianche. Il luogo è accessibile tutto l’anno, anche se con portata maggiore in primavera e autunno, offrendo panorami profondamente suggestivi senza alcuna infrastruttura turistica.

Un’oasi di tranquillità vicino a Rimini

Il sito è all’interno del SIC Valmarecchia‑Ponte Secchiano, un’area tutelata per la qualità delle sue acque e della biodiversità: qui nidificano uccelli rari e negli ambienti gessosi vivono specie vegetali endemiche. Il percorso è stato segnalato da guide escursionistiche regionali, mentre le istituzioni locali promuovono percorsi didattici per valorizzare questi angoli dimenticati dell’Emilia‑Romagna.

La camminata termina accanto a un ponticello affondato nel tempo, tra canne e arbusti, dove l’acqua forma una pozza ideale per chi cerca un bagno rinfrescante lontano dai lidi affollati di Rimini.

Curiosità

Non tutti lo sanno, ma la Cascata dei Pioppi fa parte di un itinerario definito “Fosso di Teria – Cascata di Secchiano” segnalato su Wikiloc come “sentiero tranquillissimo da fare anche con i bimbi”, e conta ben 3 cascate in sequenza, non una sola, da scoprire passeggiando.