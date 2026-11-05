Una ketubah del Seicento torna a raccontare la sua storia: a Rimini il restauro svela un falso Malatestiano

La pergamena, conservata alla Biblioteca Gambalunga, era stata modificata alla fine del Settecento con una falsa firma di Sigismondo Pandolfo Malatesta. Sabato 7 novembre un convegno ripercorre la sua vicenda e l'intervento di recupero

Un contratto matrimoniale ebraico del Seicento, trasformato più di un secolo dopo in un falso documento malatestiano. È la doppia storia custodita da una ketubah conservata alla Biblioteca civica Gambalunga di Rimini, il cui restauro è stato appena completato. La pergamena, ricca di decorazioni e testimonianze della tradizione ebraica, sarà al centro della conferenza "Il matrimonio ebraico tra storia e falsificazione. Il restauro di una ketubah", in programma sabato 7 novembre alle 17.30 nella Sala della Cineteca della biblioteca.

Il documento sarebbe stato realizzato in ambito veneziano nella seconda metà del Seicento. Di grandi dimensioni, presenta una decorazione raffinata con motivi vegetali, uccelli, segni zodiacali e allegorie delle quattro stagioni. Ma la sua storia ha preso una direzione inattesa alla fine del Settecento, quando il testo originario venne abraso e sostituito con una scrittura in volgare arcaizzante. La nuova versione riportava la data del 1° maggio 1457, una falsa firma di Sigismondo Pandolfo Malatesta e lo stemma della famiglia. Da contratto matrimoniale ebraico, la pergamena diventò così un falso documento storico legato alla signoria malatestiana. Il tempo e le successive vicende avevano lasciato segni evidenti sul manufatto: la pergamena era disidratata, con erosioni lungo i margini, una lacerazione e difficoltà di apertura dovute alle piegature. Il restauro ha previsto la pulizia e il consolidamento del supporto, il rinforzo della parte lacerata, l'integrazione delle zone erose, il fissaggio delle decorazioni e lo spianamento della pergamena. Il documento è stato così restituito a condizioni che ne consentono nuovamente l'apertura e lo studio.

L'intervento, approvato dalla Soprintendenza competente ed eseguito da Formula Servizi, è stato sostenuto da Italia Nostra Rimini attraverso la campagna nazionale Art Bonus.

La conferenza di sabato sarà l'occasione per approfondire i diversi capitoli di questa vicenda. Dopo gli interventi di Paolo Zanfini, direttore della Biblioteca Gambalunga, e di Alessia Gattei e Fausto Battistel per Italia Nostra, Guido Bartolucci, docente di Storia moderna all'Università di Bologna, illustrerà il documento e la tradizione matrimoniale ebraica, soffermandosi sui rapporti con le autorità civili. Silvia Bondi, del Laboratorio Restauro e Conservazione Formula Servizi, racconterà invece le fasi del lavoro conservativo. Una pergamena, dunque, che porta con sé due epoche e due identità: quella del matrimonio ebraico per cui era stata realizzata e quella attribuitale in seguito attraverso una manipolazione. Ora, dopo il restauro, entrambe possono tornare a essere studiate.