Uno Bianca, quattro incontri per mantenere viva la memoria

Il progetto dell’Assemblea legislativa regionale e dell’associazione delle vittime coinvolge studenti e docenti

Prosegue l'impegno dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna e dell'Associazione delle vittime della Uno Bianca per raccontare quei sette anni che insanguinarono Bologna, Rimini e Pesaro a causa degli efferati crimini dei fratelli Savi e dei loro complici. Quattro gli incontri previsti in biblioteca che coinvolgeranno studenti e docenti. Si tratta delle attività per il 2026 realizzate all'interno de "Uno Bianca-Per chi l'ha vista. Una storia per chi non c'era", il progetto che vuole mantenere viva, rinnovare, approfondire e divulgare la memoria degli avvenimenti e delle vittime, delle persone e dei luoghi, dei processi storici e culturali per testimoniare alle nuove generazioni un senso civico di cittadinanza attiva. "Siamo molto contenti di tornare a ospitare una serie di incontri nella nostra Biblioteca dedicati alla memoria degli avvenimenti e delle vittime dalla Uno bianca - commenta il presidente Maurizio Fabbri - Apprezzo in particolare che accanto al tema della memoria, gli appuntamenti affrontino anche quelli della responsabilità, del dolore e dell'identità e che ci si rivolga soprattutto agli studenti". Il primo appuntamento è il 12 novembre nei locali della Biblioteca dell'Assemblea legislativa in viale Aldo Moro 46 a Bologna.