Le foto Uno spuntone di ferro pericoloso, ma non solo: Fdi, "Passerella Ponte di Tiberio lasciata all'incuria"

Claudio Mazzarino chiede interventi di manutenzione e nel frattempo di delimitare le zone pericolose della passerella

Fratelli d'Italia Rimini prepara un'interrogazione consiliare sulla passerella pedonale del Ponte di Tiberio, lamentando una scarsa manutenzione e una situazione definita "preoccupante" della pavimentazione e delle strutture circostanti. Claudio Mazzarino ha scattato fotografie che, evidenzia, "documentano chiaramente tavole in legno composito rotte, mancanti o spostate, aperture nella pavimentazione che lasciano esposte le strutture sottostanti, elementi metallici fortemente deteriorati e punti nei quali il piano di calpestio presenta evidenti discontinuità". In più, a destare preoccupazione, è uno spuntone di ferro sollevato che spunta dalla griglia metallica. "Un elemento metallico sporgente contro il quale una persona potrebbe inciampare o urtare violentemente in caso di caduta, riportando lesioni anche gravissime e potenzialmente fatali". Ulteriore criticità, sottolinea Mazzarino, "le griglie e le canalizzazioni destinate alla raccolta e al deflusso dell'acqua" che "risultano in diversi punti ostruite da foglie, terriccio, sporcizia e residui accumulati. Una condizione che merita una verifica e un intervento di pulizia e manutenzione, per ripristinare il corretto funzionamento del sistema di drenaggio".

Mazzarino si rivolge quindi all'amministrazione, chiedendo un intervento di manutenzione - sia ordinaria, con la pulizia delle griglie e dei sistemi di raccolta delle acque che straordinaria - e nel frattempo di delimitare o chiudere i tratti danneggiati e pericolosi. Dal piano esecutivo di gestione per il triennio 2026-2028, infine, emerge uno stanziamento di 25.000 euro all'anno per la gestione della passerella: "Vogliamo quindi sapere come vengono utilizzate queste risorse e quali interventi concreti siano stati programmati per risolvere le criticità presenti", puntualizza Mazzarino, che chiosa: "Il Ponte di Tiberio è un patrimonio di tutta Rimini e non possiamo permettere che un'area così frequentata presenti situazioni di potenziale pericolo senza adeguate protezioni e manutenzione. Prima ancora del rifacimento definitivo, vengono la sicurezza dei cittadini, la pulizia e la corretta manutenzione degli spazi pubblici".