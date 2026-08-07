Valconca in scena, altri tre appuntamenti sulle tracce di Pinocchio con il teatro all'aperto

Il primo appuntamento è in programma venerdì 7 agosto alle 19.15 nel Parco Le Fratte di Mondaino

Prosegue il viaggio di "Valconca in scena – Collodi 200", la rassegna culturale promossa dall'Unione Valconca che, fino al 6 settembre, propone diciotto appuntamenti gratuiti tra teatro e musica nei nove Comuni del territorio. Dopo i concerti della Mondaino Youth Orchestra, il cartellone entra ora nel vivo con l'avvio di "Pinocchio in Valconca", la produzione originale firmata da Città Teatro che celebra il bicentenario della nascita di Carlo Collodi con degli spettacoli dal vivo in alcuni dei luoghi simbolo della vallata.

Il primo appuntamento è in programma venerdì 7 agosto alle 19.15 nel Parco Le Fratte di Mondaino, dove andrà in scena "Pinocchio in Valconca – Episodio I". Lo spettacolo sarà seguito dalla Merenda di Pinocchio, con un piccolo brindisi, pensato come momento di incontro tra pubblico, artisti e comunità.

La rassegna proseguirà sabato 8 agosto, sempre alle 19.15, con il secondo episodio ospitato sulla Terrazza della Casa Comunale La Rocca di Sassofeltrio. Anche in questo caso, al termine della rappresentazione, è previsto un brindisi conviviale.

Il fine settimana si concluderà domenica 9 agosto con uno degli appuntamenti più suggestivi dell'intero cartellone. Alle 5.45 del mattino, in Piazza Roma a Gemmano, il pubblico potrà assistere a "Pinocchio in Valconca – Episodio III", accolto dalla luce dell'alba sul cosiddetto Balcone dell'Adriatico. Al termine dello spettacolo sarà offerta una colazione, trasformando il risveglio tra i panorami della Valconca in un'esperienza culturale e conviviale.

"Pinocchio in Valconca" rappresenta una delle principali novità dell'edizione 2026 della rassegna. Ideato appositamente per il bicentenario della nascita di Carlo Collodi, lo spettacolo è interpretato da Mirco Gennari, Francesca Airaudo, Giorgia Penzo e Davide Simonetti, adattamento di Davide Schinaia, costumi e messa in scena Paul Mochrie ed è articolato in tre episodi che raccontano il percorso di crescita del celebre burattino attraverso incontri, errori, tentazioni e scelte.

L'allestimento è stato progettato per dialogare con il paesaggio della Valconca, trasformando ogni luogo in parte integrante della narrazione. Parchi, piazze, terrazze panoramiche, musei e borghi medievali diventano così scenografie naturali, offrendo al pubblico uno spettacolo che cambia volto a seconda del contesto in cui viene rappresentato.

La rassegna "Valconca in scena – Collodi 200", in programma dal 24 luglio al 6 settembre, coinvolge tutti i nove Comuni dell'Unione Valconca – Gemmano, Mondaino, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo-Monte Colombo, Morciano di Romagna, Saludecio, Sassofeltrio e San Clemente – con un calendario di 18 appuntamenti gratuiti che alternano teatro e musica.

Accanto al percorso teatrale dedicato a Pinocchio, il progetto propone anche "La musica del Paese dei Balocchi", affidata alla Mondaino Youth Orchestra e all'Orchestra di Fiati di Mondaino, con concerti ispirati al jazz, agli standard internazionali e alle colonne sonore del cinema per ragazzi.

Promossa dall'Unione Valconca insieme ai Comuni aderenti, la manifestazione nasce con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio storico, paesaggistico e culturale della vallata attraverso lo spettacolo dal vivo, offrendo a residenti e visitatori un itinerario che unisce arte, natura e scoperta del territorio. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito.