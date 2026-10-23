Valconca, torna Digitale Facile: nove sportelli gratuiti in tutti i Comuni

Il servizio aiuta i cittadini a utilizzare SPID, Fascicolo sanitario elettronico, INPS e altri servizi online

Torna Digitale Facile in Valconca, il servizio gratuito di facilitazione digitale promosso dall’Unione della Valconca in collaborazione con la Cooperativa Sociale Il Gesto, per aiutare i cittadini a utilizzare le nuove tecnologie e accedere ai servizi online. Dopo l'esperienza dei mesi scorsi, il progetto riparte con una novità importante: nove punti di facilitazione distribuiti nei nove Comuni del territorio, con aperture organizzate su due settimane alternate.

L'iniziativa nasce per rispondere alle esigenze quotidiane di chi incontra difficoltà nell'utilizzo degli strumenti digitali. Dall'accesso ai servizi sanitari alla consultazione delle pratiche INPS, dall'utilizzo dello SPID ai pagamenti online, fino alla ricerca di lavoro o alla gestione dello smartphone: sono numerose le operazioni per le quali può essere utile ricevere assistenza.

Non è necessario essere inesperti per rivolgersi agli sportelli. Anche chi utilizza abitualmente computer e smartphone può avere bisogno di supporto per completare una procedura o accedere a un servizio poco conosciuto.

Il ruolo dell'Unione della Valconca e i servizi disponibili

L'Unione della Valconca, ente capofila del progetto, ha scelto di rafforzare la presenza del servizio sul territorio, attraverso una rete di sportelli che permette di raggiungere anche i centri più piccoli e offrire ai cittadini un punto di riferimento vicino a casa.

L'iniziativa rientra nel progetto “Digitale facile in Emilia-Romagna”, realizzato nell'ambito della misura 1.7.2 del PNRR, “Rete dei servizi di facilitazione digitale”, finanziata dall'Unione europea. Le attività - sostenute dalla Regione Emilia-Romagna e dai Comuni - sono curate dalla Cooperativa Sociale Il Gesto, in convenzione con l'Unione della Valconca.

Presso gli sportelli, un facilitatore digitale accompagnerà gratuitamente i cittadini, fornendo assistenza personalizzata per l'utilizzo dello SPID e della Carta d'Identità Elettronica, l'accesso ai servizi INPS, la consultazione del Fascicolo Sanitario Elettronico, l'utilizzo dell'App IO e di PagoPA, la richiesta di certificati anagrafici e la gestione della posta elettronica e della PEC.

Il servizio comprende inoltre il supporto nell'utilizzo di smartphone, tablet e computer, nella ricerca di lavoro e nell'invio di candidature online, nell'accesso ai portali scolastici e nella protezione dei dati personali, con indicazioni per riconoscere truffe informatiche e navigare in sicurezza.

L'obiettivo non è sostituirsi agli uffici o ai professionisti competenti, ma aiutare le persone a diventare progressivamente autonome, imparando a utilizzare gli strumenti digitali con maggiore sicurezza e consapevolezza.

Nove Comuni, nove sportelli: sedi e orari

Per garantire una presenza diffusa e continuativa, gli sportelli saranno attivi a rotazione su due settimane alternate.

SETTIMANA 1

Lunedì – Montefiore Conca: sala polivalente Falda, via Caduti di Nassiriya 9, dalle 8.30 alle 12.30.

Martedì – Montescudo-Monte Colombo: Municipio, dalle 8.30 alle 12.30.

Mercoledì – Sassofeltrio: Municipio, dalle 9.30 alle 12.30.

Giovedì – Morciano di Romagna: Il Cerchio, via Colombari 68/F, dalle 9.30 alle 13.30.

Venerdì – Montegridolfo: Circolo di San Pietro fino al 20 novembre, successivamente Circolo di Trebbio, dalle 15.30 alle 17.30.

SETTIMANA 2

Lunedì – Saludecio: Municipio, dalle 8.30 alle 12.30.

Martedì – San Clemente: sala polivalente Sant'Andrea, via Tavoleto 1400, dalle 8.30 alle 12.30.

Mercoledì – Mondaino: Municipio, dalle 9.30 alle 12.30.

Giovedì – Gemmano: Municipio, dalle 14 alle 16.

Accesso libero, senza prenotazione e senza vincoli di residenza comunale

Il servizio è completamente gratuito e rivolto ai cittadini maggiorenni, italiani e stranieri. Per accedere è sufficiente presentarsi direttamente durante gli orari di apertura, senza necessità di prenotazione.

Ogni cittadino può scegliere liberamente qualsiasi sportello della Valconca, indipendentemente dal Comune di residenza, individuando la sede e la giornata più comode.

Per esigenze particolari è possibile concordare un appuntamento contattando il numero 338 6166317, anche tramite WhatsApp, oppure scrivendo a [email protected]. Le richieste saranno gestite durante gli orari di apertura del servizio.

Un progetto che risponde ai bisogni concreti delle persone

La ripartenza di Digitale Facile rappresenta un ulteriore passo nel percorso di collaborazione tra Unione della Valconca, amministrazioni comunali e Cooperativa Sociale Il Gesto, con l'obiettivo di rendere i servizi digitali più accessibili a tutta la popolazione.

L'esperienza dei mesi precedenti ha confermato l'utilità dell'iniziativa, anche attraverso le numerose richieste dei cittadini interessati alla sua riattivazione. Da qui la scelta di garantire continuità al progetto, estendendo la presenza degli operatori a tutti i nove Comuni.

Digitale Facile non è soltanto un'attività di alfabetizzazione informatica, ma un servizio di prossimità che sostiene l'autonomia delle persone e contribuisce a ridurre il divario digitale. Un'opportunità concreta per affrontare le difficoltà quotidiane e fare in modo che l'innovazione tecnologica sia davvero alla portata di tutti.