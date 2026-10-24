Incidente Vallecchio, microcar si ribalta nella scarpata: ferito un 18enne

Il giovane è stato trasportato all’ospedale Bufalini di Cesena.

Incidente stradale intorno alle 12.30 di sabato 24 ottobre in via Ranco, a Vallecchio, vicino al confine con San Marino. Un giovane sammarinese, classe 2008, ha perso il controllo della microcar che stava guidando in curva, finendo fuori strada e ribaltandosi in una scarpata.

Il ragazzo, rimasto sempre cosciente, è stato soccorso dai sanitari arrivati in ambulanza e dall’elisoccorso di Ravenna. Per lui è stato disposto il trasferimento all’ospedale Bufalini di Cesena.

La Polizia locale del Corpo intercomunale è intervenuta per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell’incidente.