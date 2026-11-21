Valmarecchia, al via il progetto per costruire una destinazione turistica integrata

Un percorso condiviso tra Comuni, operatori e cittadini per creare un brand territoriale, valorizzare le eccellenze e attrarre nuovi visitatori

La Valmarecchia punta a rafforzare la propria identità turistica attraverso una strategia condivisa e capace di valorizzare le eccellenze dell'intero territorio. Come Comuni dell'Unione Valmarecchia è stato infatti avviato il progetto di “Promozione turistica integrata per la Valmarecchia”, un'iniziativa che mira a trasformare le tante risorse locali in un'offerta turistica coordinata e riconoscibile. La regia del progetto è affidata a San Leo 2000 srl e al dottor Alessandro Angelone, esperto in destination management e sviluppo territoriale. L'iniziativa è finanziata dalla Regione Emilia-Romagna attraverso i fondi STAMI, nell'ambito del PR FESR 2021-2027. Il percorso coinvolgerà amministrazioni comunali, operatori turistici, associazioni e cittadini, con l'obiettivo di costruire tre elementi fondamentali: una governance turistica condivisa, un brand Valmarecchia e un'offerta turistica globale e integrata, capace di mettere in rete le diverse attrattive del territorio.

«Oggi abbiamo tante singole eccellenze. Vogliamo fare un passo in più: costruire un sistema sovracomunale, con un'offerta organizzata per modelli tematici, capace di attrarre molti più turisti curiosi, interessati alle nostre proposte e a ciò che la Valmarecchia sa offrire», sottolinea il sindaco Stefano Zanchini. L'obiettivo, dunque, è superare una promozione frammentata, puntando su una visione d'insieme che sappia raccontare le peculiarità della vallata come parte di un'unica destinazione. «La Valmarecchia non è solo somma di Comuni. È una destinazione unica, vogliamo raccontarla e proporla insieme con il contributo dei cittadini, delle associazioni, degli operatori», prosegue Zanchini. A breve prenderanno il via gli incontri partecipativi, attraverso i quali raccogliere idee, proposte ed esperienze dei diversi soggetti del territorio. Il percorso dovrà portare, entro 12 mesi, all'elaborazione di un'offerta turistica integrata per la Valmarecchia. Una strategia che punta a fare squadra, rafforzare la riconoscibilità della vallata e renderla sempre più attrattiva, mettendo in rete paesaggio, cultura, storia, tradizioni ed esperienze locali.