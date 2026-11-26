Venerdì 27 novembre Vasco Rossi e quel cortometraggio rimasto inedito per quasi vent'anni

Alla Cineteca di Rimini arriva il Kom come non l'avete mai visto

Vasco Rossi come non l'avete mai visto: domani sera il maxischermo ce lo restituirà in una dimensione decisamente inedita, lontano dall'immagine sgargiante della grande rockstar. Il cortometraggio "Vasco Rossi: l'intervista", rimasto in soffitta per 20 lunghi anni, è stato ripescato dallo staff dell'Amarcort Film Festival e ha ricevuto l'approvazione divertita dello stesso Blasco. E' stato girato nel 2006 proprio da Simona Meriggi, direttrice artistica di Amarcort, che al tempo gestiva un'accademia di danza e teatro proprio nel cuore di Zocca. Tra i protagonisti il giovane Giulio Gherardi, un ex allievo che al tempo aveva poco più di 10 anni.

L'appuntamento è per domani sera (venerdì 27 novembre), alle 21, alla Cineteca Comunale. "Si tratta di un progetto abbastanza estemporaneo, che nella sua genuinità e soprattutto visto con gli occhi di oggi, 20 anni dopo, assume un significato che ci sembrava carino restituire al pubblico", ha spiegato Meriggi. Sul palco, insieme alla stessa regista, ci sarà anche lo storico amico di Vasco Rossi, Otis Righetti.

È questo l'evento principale di una giornata che già dalla mattina, alle 9 presso il Cinema Astoria, vedrà protagonista Aldo Iuliano: il regista e fumettista italiano, noto per i suoi cortometraggi pluripremiati a livello internazionale, incontrerà i ragazzi delle scuole medie per un confronto su bullismo e cyberbullismo, tema al centro del suo ultimo cortometraggio "È più difficile". L'opera è stata presentata lo scorso settembre alla Mostra Internazionale d'arte Cinematografica di Venezia. Il corto, della durata di circa 15 minuti, è nato da un soggetto di Francesca Romana Massaro e Roberto Ciufoli ed è stato pensato appositamente per essere utilizzato nelle scuole durante gli incontri di educazione alla legalità.

Alle 15, alla Saletta Sant'Agostino, i ragazzi del Campus potranno assistere ad un'interessante masterclass curata da da Mateusz Miroslav sulle profonde trasformazioni del cinema con l'avvento dell'intelligenza artificiale.