Battaglia legale Vedova a 39 anni, l'Inps le chiede 9mila euro indietro: insegnante riminese vince la causa in primo grado

La donna percepiva una pensione di reversibilità di 380 euro dopo la morte del marito. Nel 2023 tre richieste di restituzione delle somme ricevute

Vedova a soli 39 anni, madre di un bambino di sei, aveva ottenuto una pensione di reversibilità di 380 euro al mese. A distanza di anni, l'Inps le ha notificato tre richieste di restituzione delle somme ricevute, per un totale di 9000 euro. Una insegnante riminese ha deciso così di far ricorso alle vie legali, affidandosi all'avvocata Greta Testa e ottenendo una pronuncia favorevole in 1° grado.

La vicenda ha origine 21 anni fa: nel 2005 la donna perse il marito, morto dopo aver affrontato una malattia. Per dieci anni quella pensione di reversibilità fu fondamentale per affrontare le spese quotidiane, considerate le difficoltà di trovare stabilità economica con un lavoro precario. Poi nel 2015 l'assunzione come docente in una scuola della Valmarecchia. Ma nel novembre 2023 l'Inps ha battuto cassa, con la prima delle tre richieste di restituzione delle somme ricevute (la pensione di reversibilità è stata invece ridotta al minimo, circa 140 euro). L'insegnante ha però scelto di fare ricorso alle vie legali: "Io non ho rubato nulla, non ho commesso reati e non ho mai dichiarato il falso nelle mie denunce dei redditi", racconta. "Ho preso questa decisione anche per creare un precedente per altre persone, che ho scoperto essere tante, che si vedono inoltrare delle notifiche dall’Inps e tacciono per paura o perché si sentono loro malgrado in torto", aggiunge. L'ottobre la sentenza di 1° grado, che ha dato ragione alla donna. La partita giudiziaria non è ancora finita, ma l'insegnante, ex precaria, è fiduciosa: "Ho capito che giustizia può essere fatta e che non bisogna arrendersi, soprattutto quando si è consapevoli di essere nel giusto".