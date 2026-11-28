Vergiano, ladri in casa di due anziani: i vicini accorrono dopo la richiesta d’aiuto in chat

Il furto intorno alle 20 di ieri. I coniugi si sono rifugiati in cucina, impauriti, mentre i residenti hanno chiamato la polizia e raggiunto l’abitazione. I malviventi sono fuggiti nei campi

Sono le otto di sera, in casa ci sono due persone anziane. Poi la paura e la richiesta d’aiuto lanciata nella chat del quartiere. A Vergiano, nella zona di via Santa Cristina, ieri sera due ottantenni si sono trovati alle prese con i ladri entrati nella loro abitazione. I coniugi, spaventati, si sono chiusi in cucina mentre i malviventi agivano in camera da letto.

Il marito ha iniziato a scrivere richieste di aiuto nella chat del Forum Quartiere 11. Messaggi brevi, ripetuti, che hanno subito mobilitato i residenti. Qualcuno ha chiamato la polizia, altri hanno lasciato la cena e sono usciti di casa per raggiungere i due anziani e fare loro compagnia.

In pochi minuti sono arrivati gli agenti e diversi vicini. I ladri si erano già allontanati, fuggendo attraverso i campi. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per gli accertamenti e i rilievi del caso. Per i due coniugi, ancora scossi, la presenza dei residenti ha rappresentato un primo sostegno dopo quei momenti di terrore.

Tra le persone intervenute c’era anche Marco Succi, presidente del Quartiere 11, che ha raccontato la mobilitazione nata dalla chat e ringraziato chi si è mosso per soccorrere i coniugi e chi ha continuato a chiedere notizie sulle loro condizioni. La serata, ha sottolineato, ha mostrato un quartiere vivo e pronto a intervenire quando qualcuno ha bisogno. Succi ha inoltre ricordato il lavoro svolto insieme all’Amministrazione comunale e al Forum del Quartiere 11 per individuare i punti in cui installare le telecamere di videosorveglianza. "I lavori sono già iniziati: alcune telecamere sono state montate, altre dovrebbero arrivare nei prossimi giorni. Un sistema che potrà rappresentare un deterrente e uno strumento in più per tutelare i residenti e il territorio", ha detto Succi.