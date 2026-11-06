Verucchio, gli acquerelli di Walter Gasperoni in mostra alla Sala Magnani

Dall’8 novembre al 13 dicembre l’esposizione “Macchie – acquerelli nei meandri di Verucchio”, dedicata al rapporto tra arte, memoria e territorio. Inaugurazione domenica alle 17.30

Dall’8 novembre al 13 dicembre, la Sala Polivalente “R. Magnani” a Verucchio ospita la mostra d'arte intitolata "MACCHIE – acquerelli nei meandri di Verucchio", raffinata personale del maestro sammarinese Walter Gasperoni.

L'inaugurazione avverrà domenica 8 novembre alle ore 17.30.

L’esposizione ha il patrocinio del Comune di Verucchio, accompagnato dalla riflessione di Maria Antonietta Pazzini, Assessora alla Cultura e Turismo, sulla necessità di ritrovare quell’intesa d’intenti culturali tra il Comune e la Repubblica di San Marino che con i Convegni e le Biennali d’arte degli anni ’60, ad opera di G.F. Dasi e G.C. Argan, lasciarono un segno indelebile nella storia dell’arte a livello globale.

La rassegna si presenta come un viaggio suggestivo dentro l'universo visivo di Gasperoni definito un “Caminante” nella prefazione di Luca Cesari che richiama i celebri versi di Antonio Machado per definire l'opera dell’artista. Gli acquerelli in mostra, infatti, riflettono un’attitudine spontanea al cammino, restituendo una visione capace di sognare Verucchio con la meraviglia tipica dei bambini davanti al soprannaturale.

La macchia come matrice di ricordi

Nel contributo critico firmato da Francesco Chiari, l'opera di Gasperoni viene analizzata come un'archeologia della memoria. La macchia – sia essa pittura, grafite o pigmento ad acqua – costituisce la modalità espressiva attraverso cui l'artista trattiene la propria visione originaria. Questa ricerca affonda le radici in un'immagine archetipica: una muffa sul soffitto domestico fatiscente dell'infanzia trasformata, tramite pareidolia, in universo animato e stupefacente che prende vita in questa rassegna che prende forma tra i ciottoli, sui tetti, tra i meandri di Verucchio eletti a quinta teatrale dell’anima di Walter Gasperoni il quale, evocando le atmosfere letterarie di James Joyce e la sensibilità di William Wordsworth, celebra il bambino come custode di una percezione pura.

La pittura di Gasperoni unisce la leggerezza puerile a una profonda maturità intellettuale. La carriera dell'artista vanta collaborazioni di rilievo internazionale, tra cui la Galleria Mazzoli di Modena – contesto frequentato a contatto con Jean-Michel Basquiat – e la storicizzata partecipazione alla Biennale di Venezia del 1982 all'interno del Padiglione di San Marino, con la curatela di Achille Bonito Oliva.

Walter Gasperoni, nato a San Marino nel 1943, è pittore, disegnatore e critico d'arte contemporanea, dal linguaggio visivo lirico, sognante e fortemente legato alla dimensione della fiaba e della memoria locale.

Formandosi presso l'Accademia di Belle Arti di Ravenna, Gasperoni si è distinto fin dagli anni Settanta per un percorso originale che fonde l'astrazione con una narrazione visiva fanciullesca.