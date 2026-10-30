Fermato a Cattolica Viaggia in A-14 con camion frigo portando due auto, una al rimorchio: maxi sanzione da 10.000 euro

Alla guida un 26enne, che ha subito il ritiro della patente

Ieri (giovedì 29 ottobre) un camion frigo, adibito al trasporto di alimenti refrigerati, viaggiava sull'A-14, trainando un rimorchio: all'interno del cassone e sul rimorchio, trasportava un Suv e un'automobile Station Wagon. Alla guida un 26enne albanese, fermato dalla Polizia Autostradale all'altezza del casello di Cattolica. Il giovane doveva consegnare il carico all'acquirente, residente in Albania, ma senza licenze e abilitazioni per quel tipo di trasporto. Dagli accertamenti degli agenti, sono emerse altre irregolarità: il 26enne non aveva la giusta categoria di patente per guidare il mezzo pesante e non aveva inserito nel cronotachigrafo la carta di qualificazione del conducente, la certificazione professionale per fare l'autotrasportatore. Sono scattate così sanzioni per oltre 10.000 euro e il ritiro della patente. Il camion è stato sottoposto a fermo amministrativo.



