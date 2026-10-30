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Fermato a Cattolica

Viaggia in A-14 con camion frigo portando due auto, una al rimorchio: maxi sanzione da 10.000 euro

Alla guida un 26enne, che ha subito il ritiro della patente

A cura di Riccardo Giannini Riccardo Giannini
30 ottobre 2026 17:30
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Viaggia in A-14 con camion frigo portando due auto, una al rimorchio: maxi sanzione da 10.000 euro -
Rimini
Cronaca
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Ieri (giovedì 29 ottobre) un camion frigo, adibito al trasporto di alimenti refrigerati, viaggiava sull'A-14, trainando un rimorchio: all'interno del cassone e sul rimorchio, trasportava un Suv e un'automobile Station Wagon. Alla guida un 26enne albanese, fermato dalla Polizia Autostradale all'altezza del casello di Cattolica. Il giovane doveva consegnare il carico all'acquirente, residente in Albania, ma senza licenze e abilitazioni per quel tipo di trasporto. Dagli accertamenti degli agenti, sono emerse altre irregolarità: il 26enne non aveva la giusta categoria di patente per guidare il mezzo pesante e non aveva inserito nel cronotachigrafo la carta di qualificazione del conducente, la certificazione professionale per fare l'autotrasportatore. Sono scattate così sanzioni per oltre 10.000 euro e il ritiro della patente. Il camion è stato sottoposto a fermo amministrativo.


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