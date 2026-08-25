Vigili del Fuoco, domenica chiude il distaccamento estivo di Bellaria

Oltre 200 interventi in due mesi e mezzo. Il presidio stagionale ha garantito una squadra di cinque unità e due mezzi per l’area nord della provincia

Dopo due mesi e mezzo di attività, si prepara a chiudere il distaccamento stagionale dei Vigili del Fuoco di Bellaria Igea Marina. Il presidio, ospitato al Centro Operativo di Protezione Civile, terminerà ufficialmente il servizio domenica 30 agosto, dopo essere stato operativo dal 1° luglio.

Sono stati oltre 200 gli interventi di soccorso effettuati durante il periodo di apertura. Il personale è stato impegnato in particolare in incendi, incidenti stradali e soccorsi a persone, garantendo un presidio quotidiano nell’area Nord del territorio riminese durante i mesi di maggiore afflusso turistico.

Il distaccamento ha visto ogni giorno una squadra completa composta da cinque unità, affiancata da due automezzi dei Vigili del Fuoco. La posizione della struttura ha permesso di intervenire anche nei comuni limitrofi, contribuendo a ridurre i tempi di intervento e a rafforzare il dispositivo di soccorso durante l’estate.

«Due mesi e mezzo intensi, fatti di presidio del territorio e di una concreta, preziosa presenza al servizio dei cittadini», commenta il sindaco di Bellaria Igea Marina Filippo Giorgetti, che ha ringraziato il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e il personale impegnato nel presidio, oltre alle istituzioni che hanno reso possibile l’attivazione del servizio.

Durante le settimane di apertura, i Vigili del Fuoco hanno lavorato insieme all’Amministrazione comunale, alle Forze dell’Ordine e alle strutture locali di Protezione Civile. Per Giorgetti, quella tra Comune e Vigili del Fuoco è una collaborazione che si rinnova e che quest’estate si è legata anche al Campo Giovani 2026.

Il campo estivo si è svolto dal 5 al 18 luglio al parco del Gelso e ha portato a Bellaria Igea Marina decine di ragazzi tra i 15 e i 17 anni. La città è stata scelta dal Corpo Nazionale come una delle sette località italiane per ospitare il campus, diventando il punto di riferimento per il Nord-Est.

Il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco Luigi Ferraiuolo ha espresso a sua volta un ringraziamento al sindaco e all’Amministrazione comunale per la collaborazione istituzionale e il supporto logistico che hanno accompagnato l’attività del distaccamento.