Storie della Valmarecchia Villa Verucchio: ha 105 anni ma ancora fa i tortelli per i nipoti. Delvina, grande esempio di longevità

L'anziana ha compiuto 105 anni, con gli auguri dell'assessore Luigi Dolci

Oggi, sabato 14 novembre, Delvina Fabbri ha compiuto 105 anni, confermandosi la cittadina più anziana del Comune di Verucchio. A portarle l’abbraccio ideale di tutta la comunità è stato l’assessore e amico di famiglia Luigi Dolci, che questa mattina le ha fatto visita nella sua abitazione di Villa Verucchio, dove vive insieme alla figlia Daniela. Nata a Bagno di Romagna il 14 novembre 1921, Delvina lascia la sua terra ancora giovanissima per emigrare in Svizzera, a San Gallo, sulle sponde del lago di Costanza. Qui lavora come sarta e incontra quello che diventerà il compagno di una vita: Edoardo D’Ambros, originario del Bellunese. Alla fine degli anni Settanta, per la coppia arriva il desiderio di tornare in Italia, ma nasce un simpatico dilemma: entrambi vorrebbero rientrare nel proprio paese d’origine. A risolvere l’impasse è un amico comune, anch’egli ex emigrante in Svizzera rientrato nella sua Villa Verucchio, che segnala loro una villetta in vendita. Per Delvina ed Edoardo è colpo di fulmine: nel 1980 la famiglia si trasferisce definitivamente in Valmarecchia. Rimasta vedova nel dicembre del 2008, quando Edoardo è scomparso all’età di 82 anni, la signora Delvina ha continuato ad affrontare la vita con straordinaria tempra. Basti pensare che alla fine del 2021, subito dopo aver spento le cento candeline, ha contratto il Covid-19, riuscendo a superarlo brillantemente. Solo il grande caldo dell’ultima estate l’ha messa un po’ alla prova, ma con l’installazione dell’aria condizionata ha subito recuperato la forma di sempre. Tra le sue passioni più grandi c’è la lettura, portata avanti nonostante il fastidio – confessa con un sorriso – di dover usare gli occhiali da un anno a questa parte. Dopo aver terminato due biografie dedicate a Papa Giovanni Paolo II e a Papa Francesco, per questo compleanno ha ricevuto in regalo un nuovo volume su Papa Leone. Oggi i festeggiamenti proseguiranno al ristorante insieme ai nipoti, arrivati appositamente dalla Svizzera. Nonostante il pranzo fuori casa, però, Delvina non ha rinunciato a mettersi ai fornelli, come fa ancora regolarmente. Per i nipoti ha preparato con le sue mani i tradizionali tortelli di Bagno di Romagna: "Loro non hanno mai imparato a farli".