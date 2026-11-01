MAXI TAMPONAMENTO Violenta grandinata sull’A14, maxi tamponamenti a Cesena Nord: autostrada bloccata

L'autostrada è bloccata in entrambe le direzioni di marcia

Questa mattina, domenica 1 novembre, un' improvvisa e copiosa grandinata sull’autostrada A14 ha provocato un maxi tamponamento a Cesena Nord che ha coinvolto diversi veicoli. L’incidente è avvenuto all’altezza del chilometro 101, nei pressi dello svincolo di Cesena Nord, coinvolgendo diversi veicoli in entrambe le direzioni di marcia, sia verso Bologna che verso Ancona.

Sul posto sono intervenuti diversi mezzi di emergenza, tra cui l'elisoccorso e i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di assistenza e messa in sicurezza dell'area.

Condizioni del traffico

Pesantissime le ripercussioni sulla circolazione autostradale. Il traffico risulta bloccato nel tratto compreso tra Valle del Rubicone e Cesena, in direzione Bologna. Per chi proviene da Ancona ed è diretto verso nord, l'uscita consigliata è quella di Valle del Rubicone, così da evitare il tratto interessato dall'incidente. Risulta inoltre chiusa al traffico l'entrata autostradale di Cesena. La circolazione è bloccata anche nella carreggiata opposta, in direzione Ancona.