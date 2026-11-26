Sabato 28 novembre Violenza contro le donne, l'Uici di Rimini promuove un incontro pubblico

All'Aula Magna del liceo Giulio Cesare-Valgimigli. L'iniziativa, aperta alla cittadinanza, sarà dedicata ai temi del rispetto, della prevenzione e della parità dei diritti

La violenza contro le donne è una realtà che riguarda l'intera società e che richiede attenzione, consapevolezza e responsabilità condivisa. Contrastarla significa non soltanto condannare ogni forma di sopraffazione, ma contribuire quotidianamente a costruire una cultura fondata sul rispetto, sulla dignità della persona e sulla parità dei diritti.

Con questo spirito, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS-APS – Sezione Territoriale di Rimini promuove un incontro pubblico di sensibilizzazione, in programma sabato 28 novembre 2026, alle ore 10:00, presso l'Aula Magna del Liceo “Giulio Cesare – M. Valgimigli”, in Via Brighenti 38 a Rimini.

L'iniziativa, aperta a tutta la cittadinanza, nasce dalla volontà di offrire un'occasione di ascolto, confronto e riflessione su una problematica che attraversa ogni ambito della società e che non può lasciare indifferenti. L'incontro sarà moderato dall'Associazione Rete Donna e dalla dott.ssa Sara Arseni, Presidente della Sezione Territoriale UICI di Rimini, con la preziosa collaborazione del Dirigente Scolastico dott. Emanuele Pirottina, che ospita l’evento.

“Come Associazione impegnata ogni giorno nella tutela dei diritti e della dignità delle persone, sentiamo il dovere di contribuire anche alla sensibilizzazione su temi che riguardano l'intera comunità - dichiara la presidente Sara Arseni. - La violenza contro le donne non è una questione che appartiene soltanto a chi la subisce, ma una responsabilità che interpella tutti. Con questo incontro vogliamo offrire alla città un'occasione per ascoltare, riflettere e ricordare che il rispetto è il primo passo verso una società più giusta.”

La scelta di promuovere questo appuntamento testimonia la volontà dell'UICI di essere parte attiva della vita sociale del territorio, andando oltre il proprio specifico ambito di intervento e contribuendo alla diffusione di una cultura dell'inclusione, della solidarietà e del rispetto dei diritti fondamentali della persona. La tutela della dignità umana, il contrasto alle discriminazioni e l'attenzione verso le situazioni di vulnerabilità costituiscono infatti valori che uniscono l'impegno quotidiano dell'Associazione alle grandi sfide sociali della nostra comunità.

In questa prospettiva, la partecipazione dei cittadini, delle famiglie, dei giovani e delle realtà associative rappresenta un elemento essenziale: parlare di violenza contro le donne significa anche promuovere una maggiore consapevolezza collettiva, incoraggiare il dialogo e riconoscere il valore della prevenzione, dell'educazione e dell'ascolto. L'UICI di Rimini invita pertanto tutta la cittadinanza a partecipare e a contribuire, con la propria presenza, a un momento di confronto su un tema che riguarda ciascuno di noi.