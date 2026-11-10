Violenza di genere, al Campus di Rimini il documentario “Despite the Scars”

Venerdì 13 novembre la proiezione del film sulla storia di una giovane sopravvissuta a uno stupro di gruppo

Dopo la tappa bolognese dello scorso maggio in occasione delle iniziative in memoria di Emma Pezemo, il cinema documentario torna a farsi strumento di consapevolezza e trasformazione sociale in Università. Venerdì 13 novembre, il Campus Rimini (Aula Magna) ospiterà dalle 17:00 la proiezione di “Despite the Scars” (Nonostante le cicatrici), il lungometraggio del regista Felix Rier che racconta il percorso di ricomposizione interiore e riscatto di una giovane donna sopravvissuta a una brutale violenza di genere.

L’evento, organizzato dall’Università di Bologna e l’associazione Rompi il Silenzio, che gestisce il Centro Antiviolenza del Comune di Rimini, intende proporre una riflessione collettiva e trasversale sul tema della violenza sessuale, ponendo al centro la prevenzione, la cura del trauma e la necessità di costruire una cultura del rispetto condivisa.

Diretto da Felix Rier e prodotto da Helios Sustainable Films, “Despite the Scars” (72’) narra la storia reale di Thea Malfertheiner, giovane danzatrice che, a seguito di un traumatico stupro di gruppo, intraprende un doloroso cammino di guarigione. Attraverso il linguaggio del corpo e della coreografia, la vicinanza degli affetti e l’esperienza della maternità, la protagonista affronta il dolore trasformando la propria vulnerabilità in un’affermazione di dignità e libertà. Il lavoro del regista, legato a Thea da un profondo rapporto d’amicizia fin dall’infanzia, intreccia lo sguardo della macchina da presa con i video-diari più intimi della protagonista, dando vita a un racconto di rara verità emotiva.

«Realizzare questo film non è stato per me un atto di guarigione, ma di verità», dichiara la protagonista Thea Malfertheiner. «Ho sentito il bisogno di raccontare ciò che mi era accaduto per trasformarlo in forza, sperando che possa dare coraggio a chi non riesce a parlare e ricordare che, anche nel silenzio, la vita può tornare a danzare».

L’incontro sarà introdotto dalla vicesindaca del Comune di Rimini Chiara Bellini, dalla presidente del Campus Alessia Mariotti e dalla delegata per l’equità, l’inclusione e la diversità Cristina Demaria. Al termine della proiezione si terrà un momento di dialogo con il pubblico. Oltre al regista e alla protagonista saranno presenti anche Sofia Busato e Serena Silvagni, operatrici di Rompi Il Silenzio. Durante la serata verranno ricordate la presenza e la funzione dello Sportello Antiviolenza dell'Ateneo, un punto di ascolto e supporto fondamentale rivolto alla comunità universitaria, attivato proprio in sinergia con Rompi il Silenzio.



