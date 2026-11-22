Cronaca giudiziaria a Rimini Violenza sessuale al parco Marecchia, il pm chiede 4 anni e un mese per un 49enne

L'uomo è accusato di aver bloccato e palpeggiato una 24enne, oggi irreperibile. La difesa punta sull'assoluzione, sentenza attesa a fine gennaio

Quattro anni e un mese di reclusione: è la pena chiesta dal pubblico ministero per un 49enne accusato di violenza sessuale e atti osceni al parco Marecchia di Rimini. Secondo l’accusa, nel giugno 2023 l’uomo avrebbe avvicinato una 24enne con la scusa di aiutarla ad aprire una birra, per poi baciarla e palpeggiarla, impedendole di allontanarsi. Un passante, insospettito dal comportamento dell’uomo, aveva chiamato la Polizia, intervenuta sul posto.

La giovane aveva presentato denuncia, ma risulta ancora irreperibile e non ha potuto testimoniare in aula. La difesa ha chiesto l’assoluzione dell’imputato. Il processo è stato rinviato a fine gennaio per le repliche e la sentenza.