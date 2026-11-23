Violenza sulle donne, 133 prese in carico in un anno nel Distretto di Riccione: oltre 91% chiede aiuto direttamente

Il report del centro antiviolenza “Chiama Chiama” fotografa il periodo tra settembre 2025 e agosto 2026. In due anni le donne seguite sono state 239. Il passaparola ha portato agli sportelli il 32% delle utenti.

Sono 133 le donne che nell'ultimo anno si sono rivolte al centro antiviolenza “Chiama Chiama” del Distretto socio-sanitario di Riccione. Di queste, 107 hanno avuto un primo accesso ai servizi, mentre 26 hanno proseguito un percorso già avviato. Nell'arco di due anni il numero delle donne prese in carico è salito a 239. I dati, relativi al periodo compreso tra settembre 2025 e agosto 2026, restituiscono la dimensione della violenza sul territorio e il lavoro della rete di assistenza che opera nei comuni del distretto.

Tra le forme di maltrattamento più frequenti emergono quelle psicologiche e fisiche, spesso accompagnate da violenze economiche e sessuali. Le storie raccolte raccontano situazioni complesse, che coinvolgono donne di età e provenienze diverse. Oltre il 28% delle utenti ha tra i 50 e i 59 anni, mentre circa il 15% ha un'età compresa tra i 18 e i 29 anni. Più dell'82% sono cittadine italiane, il 18% ha origini straniere. La maggior parte sono madri con figli minorenni.

Un dato significativo riguarda il modo in cui le donne arrivano ai servizi. Oltre il 91% ha contattato direttamente il centro antiviolenza, mentre circa l'8% è stato indirizzato dal Pronto intervento sociale o da altri servizi territoriali. Il passaparola rappresenta il principale canale attraverso cui le utenti vengono a conoscenza degli sportelli: ha contribuito a far arrivare il 32% delle donne. Circa il 15% è stato invece indirizzato dalle forze dell'ordine. Il centro “Chiama Chiama”, realizzato in co-progettazione con l'associazione MondoDonna, ha sede principale a Cattolica e sette sportelli decentrati a Riccione, San Giovanni in Marignano, Misano Adriatico, Coriano, Morciano di Romagna, San Clemente e Saludecio. La rete comprende anche la casa rifugio “Artemisia” e la casa emergenze “Nadia Murad”, destinate ad accogliere donne e minori che necessitano di protezione.

Gli sportelli offrono ascolto e sostegno psicologico, consulenza legale per affrontare denunce, separazioni e affidamenti, orientamento al lavoro e supporto alla genitorialità. Nei casi più urgenti è possibile attivare percorsi di messa in sicurezza per le donne e i loro bambini. "Questi dati raccontano come la forza di parlare e mettere in luce la violenza possa spezzare la morsa della paura e trasformare una voce, seppur flebile, in una richiesta d'aiuto coraggiosa e ascoltata", ha sottolineato la sindaca di Riccione e presidente del Comitato del Distretto, Daniela Angelini. "Dietro ciascuna di queste donne e dei loro figli c'è una scelta di grande coraggio, ma c'è anche il lavoro quotidiano di una comunità che si prende cura dei più fragili". Angelini ha richiamato anche il ruolo della rete territoriale, che coinvolge forze dell'ordine, Ausl, associazioni e terzo settore.